​XALA!, un bon regal per Reis

Continguts esportius , documentals, castells… de qualitat accessibles sota demanda i en directe a través del lloc web xala.cat i de les aplicacions per a dispositius Apple i Android, així com de l'aplicació Chrome cast per connectar-se a la televisió.Cal donar-se d'alta del servei des de la versió web de XALA! Només cal introduir les dades al formular que hi ha a xala.cat i s'activa un accés immediat als continguts.La subscripció permet gaudir del servei gratuïtament durant 14 dies.El preu de la subscripció actual a XALA! És d'1,99 euros mensuals, amb els 14 dies de prova gratuïta.Els continguts es poden veure des de qualsevol punt sigui a través de PC o Mac ( xala.cat ) o des d'una smart TV, smartphone i tauleta descarregant l'aplicació XALA!, per a dispositius Apple i Android.