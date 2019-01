TVE anuncia que no hi haurà «OT» l'any que ve

"Després de fer els nostres anàlisis, creiem que OT ha de descansar". Aquestes són les paraules que ha pronunciat el director de Continguts televisius de la cadena, Toni Sevilla, durant la roda de premsa que ha tingut lloc aquest dijous al mateix plató del programa musical televisiu més popular del moment.A la roda, segons recull Vertele d'El diario.es , també hi han assistit el presentador del programa, Roberto Leal, el director de Gestmusic, Tinet Rubira, la directora de l'Acadèmia, Noemí Galera i el guanyador de l'edició, Famous. En aquesta, Sevilla ha explicat que "tothom mira les audiències, però no és l'objectiu únic", i que des d'OT posen damunt la taula "altres valors com el tipus de programa, la repercussió i l'àrea digital".El director de Continguts ha remarcat que han de "vetllar per aquest format i ha de passar un temps per a poder veure la propera edició", i ha afegit que no té una data exacta però que està convençut que s'ha d'aturar, de moment.Ha volgut agrair, a més, la participació "meravellosa" de Famous, el guanyador de l'edició, i ha felicitat tan als companys de l'equip i al jurat com als professors de l'Acadèmia la feina feta. Sevilla ha conclòs dient que per a TVE "ha sigut plenament satisfactori" el procés.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)