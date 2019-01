Facebook va permetre a companyies com Netflix i Spotify llegir missatges privats dels usuaris

Grans companyies com Spotify, Amazon o Netflix han pogut llegir els missatges privats que has enviat des de Facebook. A ixí ho ha revelat The New York Times després d'analitzar documents interns de la companyia dirigida per Mark Zuckerberg . L'enèsim escàndol que esquitxa Facebook darrerament, pocs dies després que la mateixa empresa reconegués problemes de seguretat que havien desprotegit les imatges de milions d'usuaris.Ara, però, la manca de privacitat hauria comptat amb el vistiplau de Facebook per millorar el seu negoci publicitari. La xarxa social va compartir més dades personals dels seus usuaris amb més d'un centenar d'empreses tecnològiques d'arreu del món. Aquesta és una pràctica habitual que permet a les companyies conèixer els gustos i les rutines dels clients potencials.En aquest cas, Facebook va permetre directament a Spotify i Netflix llegir missatges escrits en converses privades entre usuaris i a Microsoft revisar noms i cognoms dels contactes a la xarxa social. A partir d'acords secrets, la plataforma va permetre a Amazon, tal com va fer amb Yahoo , consultar sense permís el nom, la informació de contacte i d'altres dades personals de tot tipus d'usuaris.

