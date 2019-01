Viatges fantàstics, endevinalles i humor: la programació infantil es renova a les televisions locals

Viatges fantàstics arreu del món, problemes quotidians des de la perspectiva de l'humor, endevinalles i tot tipus de misteris per resoldre en equip. Aquests són alguns dels ingredients que ompliran de color la programació de les televisions locals a partir d'aquest dissabte 22 de desembre coincidint amb l'inici de les vacances escolars de Nadal. La Xarxa ha anunciat l'emissió des de les cadenes adherides de quatre sèries noves de dibuixos animats per als més petits de la casa. Glumpers, Boom Reds, Els misteris d'Alfred Hedgedog i Country Mouse and City Mouse s'emetran els caps de setmana a les 10h i a les 18h, i de dilluns a divendres a les 9h i a les 18h.La convivència, per molt que sigui entre amics, no sempre és bufar i fer ampolles. Aquesta és la premissa de la qual parteix aquesta producció animada dirigida per Enrique Uviedo i Pere Clos . Està pensada per als nens majors de cinc anys. Els espectadors s'endinsaran en un món, a partir de capítols exprés de poc més de dos minuts, amb sis petits monstres que viuran tot tipus de controvèrsies.El mandrós, el nerviós, l'intel·ligent, el despistat... els Glumpers encarnen diferents caràcters amb els quals ens podem sentir identificats. Cadascun ell pretén afrontar les accions del dia a dia de forma diferent i, en diverses ocasions, xocarà amb la resta de companys de viatge. Aquestes situacions, tractades amb humor, són les que faran riure setmana rere setmana als més petits.Un ogre, gros i maldestre, però simpàtic i innocent, i unes petites criatures, hàbils i juganeres, amb ganes de passar-ho bé. Aquests són en Boom i els Reds, els protagonistes de la sèrie feta i produïda per als més petits de tots : els nens d'1 i 2 anys.En Boom toca la flauta per cridar els Reds, que dibuixen molt bé, i que posen a provar l'ogre, entusiasmat per haver d'esbrinar quina és la seva nova obra. L'objectiu és que els espectadors esbrinin què dibuixen els Reds abans que ho facin en Boom.L'Alfred té 10 anys i ell aportarà la dosi d'aventures que sempre reclamen els més petits a la televisió. Amb ell i els seus acompanyats de viatge ens endinsarem a Gnarty Woods , on tot tipus de coses inversemblants poden passar: des d'una campana que sona per si sola fins a peixos que cauen del cel, passant per arbres que brillen a la foscor. L'Alfred té un olfacte especial i pretén enganxar davant el televisor als nens d'entre 6 i 12 anys.Si bé l'Alfred aporta la dosi d'intriga i misteri, els dos ratolins protagonistes d'aquesta sèrie aporten l'oportunitat de descobrir i investigar el món en família. L'Emily i l'Alexander s'embarquen en un emocionant viatge per tot el planeta i és més que probable que, a part dels fills, també enganxi als pares. L'element històric és troncal a la producció. Els espectadors podran conèixer de primera mà diferents artistes, compositors i algunes de les personalitats més importants del segle XX.

