​El primer ministre de Bèlgica anuncia la seva dimissió

El primer ministre de Bèlgica, el liberal francòfon Charles Michel, ha anunciat aquest dimarts la seva renúncia en fracassar l'intent de mantenir un govern en minoria després del trencament de la coalició pel seu principal soci, els flamencs de la NV-A."La meva crida no ha convençut, no ha estat tinguda en compte. Prenc la decisió de presentar la meva dimissió i em dirigeixo immediatament davant del rei", ha anunciat Michel davant del Parlament, segons recullen els mitjans locals.El seu discurs ha estat acollit amb aplaudiments d'una majoria de diputats i a continuació s'ha suspès la sessió parlamentària, mentre Michel ha anat cap al Palau de Laeken, per presentar la seva dimissió al monarca.Michel volia mantenir el govern federal a flotació des de diumenge passat, quan la NV-A va trencar la seva aliança com a protesta perquè Bèlgica s'hagi sumat al Pacte Global per a la Migració de les Nacions Unides. Els secessionistes flamencs han criticat el pacte, malgrat no ser vinculant, perquè diuen que atempta contra la sobirania del país en matèria migratòria, i havien retirat el seu suport als pressupostos del 2019.L'anunci de Michel s'ha produït després de constatar que no aconseguia els suports necessaris per mantenir una "coalició de bona voluntat" per esgotar la legislatura, fins les eleccions del 26 de maig del 2019. Volia així evitar un executiu en funcions i poder seguir governant amb una majoria parlamentària, semblant a la que es va assolir la setmana passada per mantenir el suport de Bèlgica al pacte migratori malgrat el cop de porta de la NV-A, que controlava les carteres de Defensa i Interior.Abans de la intervenció de Michel al Parlament per anunciar la seva decisió, els socialistes flamencs i valons, amb el suport dels grups ecologistes, van anunciar una moció de censura que no ha arribat a presentar-se.

