La novetat de WhatsApp per combatre les «fake news»

WhatsApp continua la seva guerra contra les fake news i ara aporta una novetat per evitar la difusió de continguts falsos i de spam: ja no es podrà reenviar un missatge a més de cinc xats. Fins fa poc, un missatge es podia enviar a 20 xats diferents, fet que facilitava la viralització de contignuts a vegades falsos. Ara, de 20 xats es passa a cinc, tal com ha recollit La Sexta. Les notícies falses han posat Facebook e el punt de mira, especialment després de les eleccions dels Estats Units que van fer Donald Trump president. WhatsApp va tenir un paper clau en les eleccions del Brasil que va guanyar l'ultra Jair Bolsonaro. Va ser a través d'aquest canal que es van difondre moltes fake news durant la campanya electoral brasilera.Ara, WhatsApp intenta frenar aquest problema amb aquest nova mesura, que se suma que, des de fa unes setmanes, quan algú reenvia un missatge a un altre xat es pot veure que aquest contingut té un origen diferent que no és la persona que l'envia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)