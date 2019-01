La dimissió d'un altre conseller de la CCMA n'incrementa la sensació d'interinitat

Els partits polítics volen ser "amos" de la @CCMA_cat

El consens no es pot convertir en un mer repartiment de poder que arriba fins a les redaccions. La tria dels directius de la CCMA i les seves empreses s'ha de fer per mèrits i amb transparència.@ConsellProfCR @CProfTV3 pic.twitter.com/RD2u4mLT9U — Consell Professional TV3 (@CProfTV3) 12 de desembre de 2018

El consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) viu en una sensació permanent d'interinitat que s'ha incrementat avui amb la dimissió d'un nou conseller, Josep Vilar, que ha deixat el càrrec a petició pròpia per dedicar-se a altres projectes professionals. La seva dimissió se suma a la de Brauli Duart, que va deixar la presidència de la Corporació per situar-se de número dos de Miquel Buch a la Departament d'Interior.El Consell està en funcions des del març de 2018 i Duart ja es va apartar de la presidència per malaltia l'any 2016. Les seves funcions les va assumir Núria Llorach, que ha exercit de presidenta fins ara. Duart ja no es va reincorporar i va saltar directament a Interior. Sense ell ni Vilar, queden quatre consellers al capdavant de la CCMA: Llorach, a proposta de CDC; Rita Marzoa, a proposta d'ERC; Armand Querol, a proposta del PP; i Antoni Pemán, a proposta de l'extinta Unió.La marxa de Vilar arriba poques setmanes després que els partits hagin tancat un acord per renovar el consell de la CCMA. El pacte entre JxCat, ERC, PSC i Cs situa a la presidència el periodista Saül Gordillo, proposat per ERC i fins ara director de Catalunya Ràdio, i garanteix una majoria independentista de consellers (2 per a JxCat, 2 per a ERC, 1 per a Cs i un per al PSC).A banda de Gordillo, ERC proposarà com a consellera Rosa Romà, l'actual degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques. JxCat proposarà els periodistes Miquel Calçada i Sílvia Cóppulo. El representant del PSC serà Xavier Marcé, vicepresident del Grup Focus i ex-director general de l'Institut Català de les Indústries Culturals. Cs, que en aquests últims dies ha refredat el seu suport a aquesta renovació del consell, preveu proposar Eladio Jareño, encara director de TVE.L'acord no ha estat ben rebut per les associacions de professionals, que han criticat el repartiment de càrrecs entre partits i la negativa a despolititzar la CCMA. "Aquesta decisió perjudica directament la credibilitat i la independència dels nostres mitjans", denunciava fa pocs dies el consell professional de TV3 i Catalunya Ràdio, i afegien que el pacte entre els partits era "una maniobra per intentar controlar políticament" la feina dels treballadors de la televisió i la ràdio pública.

