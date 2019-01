Un error de seguretat a Facebook deixa al descobert imatges de milions d'usuaris

Error de seguretat mundial a Facebook. La companya dirigida per Mark Zuckerbeg ha anunciat aquest divendres a la tarda que un buit en els seus sistemes de seguretat hauria permès que gairebé 7 milions de fotografies d'usuaris d'arreu del món quedessin exposades durant una setmana i mitja.L'incident, segons ha detallat Facebook, va tenir lloc del 13 al 25 de setembre, quan unes 1.500 aplicacions externes a la xarxa socials, creades per un total de 875 desenvolupadors, haurien aconseguit entrar en el sistema amb llibertat de moviments a través de milions de perfils personals. No s'ha determinat quin és l'abast de la filtració, però no es descarta l'ús de fotografies penjades a Facebook en terceres aplicacions.Facebook també ha anunciat que, sigui com sigui, el problema està resolt i que ja s'ha restablert la seguretat i la privacitat en tots els àmbits.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)