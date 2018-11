Un home agredeix la seva parella amb una destral a Lleida i després se suïcida

Una dona es troba ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després de resultar malferida aquest dilluns a la nit a casa seva, al barri de Vila Montcada de la capital del Segrià, pels diversos cops que presumptament li havia ocasionat la seva parella amb una destral, segons fonts policials.Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les onze de la nit i es van desplaçar fins al domicili en què van trobar la dona, de 35 anys, amb diverses ferides i talls en diferents parts del cos, la qual va ser traslladada pels serveis sanitaris al centre.Els Mossos van iniciar la recerca de la parella, també de 35 anys, com a presumpte autor d'una temptativa d'homicidi però, finalment, l'home ha estat localitzat aquest dimarts al matí penjat en un camí del municipi d'Alpicat (Segrià), després de suposadament d'haver-se suïcidat. Segons els Mossos, l'estat de la dona agredida és greu però no es tem per la seva vida.

