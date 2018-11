Un dels dos detinguts per l'agressió a Santa Coloma es va escapar en el trasllat a un centre

Un dels dos menors que formaven part dels quinze detinguts per l'agressió sexual i l'apunyalament de Santa Coloma de Gramenet de dissabte passat es va escapar ahir quan se l'havia de traslladar a un centre de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), segons han informat l'Agència Catalana de Notícies a partir de fonts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.



El jove sortia amb el seu company de la Ciutat de la Justícia, on havien declarat davant del fiscal de menors, i va ser en aquest moment, just abans de pujar al vehicle que els havia de dur al centre tutelat, quan va arrencar a córrer i es va escapar. Ara, des de la DGAIA s'ha posat el fet en coneixement dels Mossos d'Esquadra perquè el busquin, procediment habitual en aquests casos.

Pel que fa a l'altre menor d'edat, les mateixes fonts han explicat que sí va entrar ahir en un centre del sistema de protecció sense cap altra novetat.

