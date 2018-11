El Senat demana apujar les bonificacions dels peatges als transportistes a l’AP-2 i l’AP-7

El ple del Senat ha aprovat aquest dimarts, sense cap vot en contra, una moció d’ERC que insta el govern espanyol a apujar les bonificacions dels peatges que els transportistes han de pagar a causa del desviament obligatori cap a les autopistes AP-7 i AP-2. La iniciativa establix compensacions del 100% en els trams de l’N-340 i l’N-240 restringits al pas de camions i del 75% en la resta de recorreguts que discorren per trams afectats.Això suposaria una millora substancial de les condicions, atès que actualment les bonificacions són d’un 42,53% per als camions en trànsit i d’un 50% per a aquells que fan trajectes interns. En un comunicat, la senadora d’ERC Laura Castel ha subratllat que el caràcter obligatori de la mesura s’ha de compensar per "la fràgil situació que pateix el sector del transport per carretera com a conseqüència de la crisi econòmica, i la forta competència d’empreses que provenen d’altres països".En aquest sentit, Castel ha recordat que "el sector ha advertit del risc de deslocalització d’empreses que donen feina a flotes locals i de proximitat". La senadora també ha defensat que el govern espanyol, com a administració titular de les vies i del seu manteniment, és qui s’ha de fer càrrec d’apujar i pagar les bonificacions. "No ha de ser la Generalitat, però sinó que traspassin la titularitat i els fons i ja ens n’encarregarem nosaltres", ha conclòs Castel.

