Barcelona aprofita el congrés d'«smart cities» per visibilitzar la pugna amb Airbnb i Uber

Més enllà de ser un punt de trobada sobre les darreres novetats en relació a les anomenades ciutats intel·ligents, l'Smart City Expo World Congress d'enguany està servint d'aparador de la pugna de Barcelona amb Airbnb i Uber.El congrés que una vegada més acull la capital catalana, de fet, dedica bona part del seu programa a l'economia col·laborativa i també a les plataformes que utilitzen aquesta etiqueta però no respecten els principis d'un model econòmic alternatiu. És el cas d'Aribnb i Uber, que avui han vist com Barcelona comença a liderar un lobby de 32 ciutats d'arreu del món que volen fer front comú davant els efectes negatius que provoquen als municipis empreses d'aquest tipus.Per ara és un projecte que tot just comença a caminar, però que els representants dels municipis esperen que serveixi per tenir una sola veu davant de les institucions que poden incidir en la legislació de l'economia col·laborativa.Més enllà del nou front municipalista, l'edició més gran de l'Smart City Expo World Congress celebrada fins avui ja ha quedat inaugurada. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president de la Generalitat, Quim Torra, han presidit la comitiva que ha donat el tret de sortida oficial al congrés de ciutats intel·ligents, que ha començat el seu programa aquest dimarts. El congrés reuneix més de 700 expositors, hi participen més de 700 ciutats i espera superar els 20.000 visitants abans d'acabar dijous. A més, l'edició d'enguany amplia un 31% la superfície d'exposició respecte d'edicions anteriors.Els cinc eixos principals de debat seran la transformació digital, el medi ambient, la mobilitat, la participació ciutadana i la cooperació.Colau i Torra han recorregut l'espai d'expositors acompanyats del president del Parlament, Roger Torrent, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i l’alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregar, Núria Marín. Les autoritats han visitat els estands de les respectives administracions públiques que representen i també els d’una dotzena d’empreses privades com Cisco, Huawei, Microsoft, Deloitte, Ferrovial o Fomento de Construcciones i Contratas, a qui l’Ajuntament va acusar de frau, tot i que la Fiscalia va acabar arxivant la denúncia.Entre els estands que ha visitat la comitiva hi ha el de l’Ajuntament de Barcelona, que exposa projectes d’habitatge, mobilitat o promoció del comerç de proximitat. Per exemple, l’Aplicació CityOS, que controla dades de compra i venda d’habitatges a la ciutat i permet que l’Oficina Municipal de Dades pugui analitzar-les per definir estratègies de polítiques públiques.L’Ajuntament també presenta al congrés de ciutats intel·ligents la moneda ciutadana Rec, que ja funciona per cobrar ajudes socials i que es pot utilitzar als comerços adherits a la xarxa, per ara als barris del Besòs . A més, els visitants també poden veure detalls del nou projecte de Bicing , que a partir del gener disposarà de més bicicletes i arribarà a més barris.

