Colau vol fer pagar un impost de 70 euros per cada bici i moto de lloguer compartit

El govern municipal d'Ada Colau vol que les empreses de lloguer compartit de bicicletes o motocicletes paguin un impost anual de 71,51 euros per cada vehicle que circuli per la ciutat. És la proposta que l'executiu local ha fet avui i que s'ha compromès a treballar amb els grups municipals per buscar consens.L'Ajuntament emmarca la mesura en el Pacte per la Mobilitat i assegura que cal regular els serveis de motosharing i bikesharing per adequar el seu encaix a la ciutat. L'objectiu del consistori és limitar el nombre de vehicles de lloguer comaprtit a través de l'atorgament de llicències. L'equip de govern ha proposat que el preu per obtenir-les sigui de 71,51 euros anuals per cada vehicle però l'import definitiu vindrà determinat per les ordenances fiscals.Es preveu que les llicències durin tres anys amb opció de prorrogar-ne un més. Actualment, segons dades de l'Ajuntament hi ha 1.500 bicicletes de lloguer compartit a la ciutat i 2.325 motos. En un comunicat, el consistori assegura que el nombre de llicències permetria en primera instància un creixement del 70% en el nombre de bicicletes i d’un 47% el de motos.A més d'assumir el cost de la taxa, les empreses també hauran de complir els criteris de sostenibilitat municipals, oferint vehicles elèctrics. També s’hauran d’adherir al Manual de Bones Pràctiques en matèria de seguretat viària i els vehicles hauran d'incorporar un sistema de geolocalització. A més, les empreses hauran de facilitar al consistori dades en temps real de la utilització dels vehicles, per poder comprovar el volum d'ocupació de la via pública que suposen.

