Torra proposa recordar el 155 i l'exili amb una placa al Saló de Sant Jordi

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha proposat aquest dimarts recordar amb una placa al Saló de Sant Jordi de Palau l'aplicació del 155 i l'exili de l'anterior Govern. Ho ha fet durant la commemoració dels quaranta anys del restabliment de la Comissió Jurídica Assessora, ja vigent en l'etapa republicana i que es va recuperar durant la Transició espanyola i la recuperació de les institucions catalanes.En el seu discurs, Torra ha llegit el text d'una placa que tenia a la seva dreta -entrant a mà esquerra dins del Saló de Sant Jordi- en la qual es recorda el naixement de la Generalitat, la recuperació republicana, la vigència durant l'exili i la restitució democràtica després del final de la dictadura. I ha estat en aquest punt que ha proposat incloure una placa que recordi el 155 i l'exili a Bèlgica de l'octubre passat.Torra ha situat la CJA com a "garant" de l'autogovern, i ha fet un repàs de la història de l'organisme. De fet, ha vinculat la restitució de la Comissió -del 1978- amb la restitució de l'autogovern després del 155. "Durant set mesos, la Generalitat va haver de ser mantinguda a l'exili. Amb la intervenció de l'autonomia ens van segrestar l'autogovern i totes les institucions", ha apuntat el president, que ha tingut paraules d'agraïment per a Carles Viver i Pi-Sunyer, afectat per la causa que investiga l'1-O.Albert Lamarca, president de la CJA, ha celebrat els quaranta anys del restabliment de l'organisme, ja vigent en l'etapa republicana. "Va dur a terme una formidable tasca de la tradició jurídica catalana", ha reivindicat Lamarca, que ha indicat que en aquella etapa "tot estava per fer i tot semblava possible". L'organisme ha incorporat en els últims temps els exconsellers Francesc Homs i Carles Mundó, presents aquest dimarts al Palau de la Generalitat juntament amb la consellera de Justícia, Ester Capella."El dret no ha de ser un instrument per a la venjança", ha apuntat Lamarca, en un missatge vinculat a l'actualitat. Fa només dues setmanes que la Fiscalia va demanar penes de presó de fins a 25 anys per a la cúpula del procés, i la celebració del judici sobre l'1-O al Tribunal Suprem s'espera per al mes de gener. La CJA és assimilable al Consell d'Estat, un organisme consultiu que emet informes a petició del Govern. Aquest any va tenir protagonisme quan va dictaminar que el govern espanyol havia de publicar el nomenament dels consellers al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya L'activitat de la Comissió es va veure alterada per l'aplicació del 155. "Han estat unes mesures ignominioses", ha apuntat Lamarca. Aquest dimarts, l'executiu ha fet públic un informe en el qual ha quantificat l'afectació econòmica de la intervenció de l'autonomia en 1.800 milions d'euros si se sumen totes les partides.

