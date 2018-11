La Fiscalia arxiva per primera vegada la investigació contra un alcalde per l'1-O

Marc Solsona ha explicat en roda de premsa aquest dimarts a la tarda que amb l'arxivament de les diligències es constata que ''nosaltres com alcaldes vam mostrar suport a la llei del referèndum abans que fos suspesa pel Constitucional'' i a partir d'aquí tots els actes que es van fer a posteriori no han pogut ser acreditats com a fets de desobediència, delictius o de malversació.Solsona espera que l'arxivament de la seva causa sigui un ''punt d'inflexió'' i desitja que sigui la primera de ''totes les que han d'anar succeint entre els alcaldes investigats per l'1-O''. En aquest sentit, ha afegit que el seu cas no sap si tindrà un ''efecte dominó'' però ha assegurat que a nivell persona sent un ''alleugeriment important perquè no sabíem com podia acabar tot plegat''.Marc Solsona va ser el primer alcalde i alhora diputat que va anar a declarar per l'1-O. Ho va fer el 19 de setembre de 2017 al TSJC per la seva condició d'aforat. El mateix dia també van anar a declarar dos alcaldes al Jutjat de la Seu d'Urgell. En total la fiscalia va prendre declaració a una setantena de batlles d'arreu del país tot i que n'hi ha un centenar d'investigats.Finalment, Solsona ha recalcat que ''votar no és delicte'' i almenys aquest dimarts hi ha una bona notícia que espera que pugui servir com a ''bri d'esperança de cara als esdeveniments futurs''.