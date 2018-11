Presó sense fiança per als detinguts per agredir sexualment una noia a Santa Coloma

#AgressióSantaColomaGramenet. El jutge de guàrdia acorda: Presó provisional, comunicada i sense fiança per als cinc detinguts per agressió sexual sense accés carnal i homicidi en grau de temptativa el passat dissabte. — TSJCat (@tsj_cat) 13 de novembre de 2018

El jutjat d'instrucció número 6 de Santa Coloma de Gramanet ha dictat aquest dimarts presó provisional sense fiança per als cinc detinguts acusats d'agredir sexualment una noia la matinada de dissabte passat a santa Coloma de Gramenet. Els altres dos joves que havien passat a disposició judicial, menors d'edat, han quedat en llibertat, a disposició de la Generalitat.Tots ells estan investigats per agressió sexual sense accés carnal i, en el cas de tres dels cinc, a més a més, per homicidi en grau de temptativa, en la persona del xicot de la noia.Els fets van ocórrer dissabte a l'estació del metro de Can Peixauet, quan un grup de joves presumptament van acorralar la víctima a l'ascensor de l'estació i la van sotmetre a tocaments, després d'haver-la estat assetjant anteriorment dins d'un comboi de la línia 9. Posteriorment, la noia va demanar ajut al seu xicot, i aquest va rebre una ganivetada de parts dels detinguts quan havia anat a perseguir-los, ja fora de l'estació.Per aquests fets, la policia va detenir diumenge 15 joves, set dels quals van passar a disposició judicial, mentre que vuit van quedar en llibertat.L'agressió va comportar immediatament tota una sèrie de polèmiques, després que l'Ajuntament de Santa Coloma emetés el mateix diumenge un comunicat en què venia a atribuir l'autoria de l'agressió a joves i menors no acompanyats (MENA), quan alertava demanava "abordar" la presència de grups d'aquests joves que circulen per la geografia catalana sense residència fixa "cometent diferents delictes i faltes, i generant alarma i inseguretat en les ciutats catalanes", segons el comunicat.Dilluns, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani va demanar prudència i "no criminalitzar" els menors perquè "això dona ales a la ultradreta", al·ludint a l'origen magribí dels detinguts i a diverses reaccions xenòfobes al respecte.El mateix dia es va confirmar que cap dels dos menors implicats estaven tutelats per la Generalitat, però que un d'ells sí que havia passat pel sistema de protecció a menors , tres anys abans."Parlar de tutelats quan no tenim la informació que ho són o menors estrangers quan no sabem si ho són crec que contribueix a estigmatitzar aquest col·lectiu i fa un flac favor a la seva integració social", va afirmar aleshores la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, carregant de passada contra l'Ajuntament de Santa Coloma.Aquest mateix dimarts, finalment, veïns de la ciutat han celebrat una concentració de denúncia doble : contra "els masclisme i el racisme", de suport a la víctima de l'agressió i de rebuig a les actuacions xenòfobes contra els detinguts.

