L’Oficina dels Drets Civils i Polítics, preocupada per la proliferació d’agressions ultres

El director de l'Oficina dels Drets Civils i Polítics, Adam Majó Foto: Jonathan Oca

El director de l’ Oficina dels Drets Civils i Polítics (ODCP) , Adam Majó, veu amb "preocupació" la proliferació d’agressions protagonitzades per grups d’ultradreta. El nou organisme impulsat pel Govern ha comptabilitzat uns 200 incidents amb enfrontaments, amenaces o agressions per part d’aquests grups en el darrer any.“La majoria són de baixa intensitat, però en més d’una ocasió hi ha hagut violència física i això ens fa témer que algú pugui patir mal de veritat”, ha alertat Majó. El responsable de l’ODCP ha subratllat que, si bé són “una minoria”, estan “molt organitzats” i són “molt agressius”. Per aquest motiu, ha fet una crida a denunciar-ho malgrat que la justícia es mostri “tova” davant de casos com aquests.Episodi violent a VallsPrecisament, Majó s’ha reunit aquest dimarts a Tarragona amb diversos veïns de Valls que han denunciat als Mossos d’Esquadra agressions per part d’un "escamot" de persones que retirava simbologia independentista de la via pública i de propietats privades de la ciutat. Els fets es van produir la matinada del 6 de novembre passat a la zona del Grup Albada de la capital de l’Alt Camp.Segons ha explicat Majó, una desena de persones encaputxades van començar a treure llaços grocs i estelades, i els veïns van sortir al carrer per demanar-los que marxessin. Fins i tot, el grup va col·locar una escala en un balcó per tal d’arrencar un símbol independentista. Segons els denunciants, diversos individus van agredir alguns veïns i després van marxar del lloc en un parell de vehicles. Majó ha detallat que un veí va rebre forts cops al cap, a les costelles i a les cames; que a un altre el van colpejar al cap; que a un van intentar atropellar-lo i que a un quart van trencar-li les ulleres.El director de l’Oficina dels Drets Civils i Polítics considera que aquests casos protagonitzats per grups “d’ultradreta i feixistes” a hores d’ara “comencen a ser un problema”. “Són coses relativament lleus, però proliferen arreu del país i ens fa por que, si no es denuncia i no es planta cara, algun dia prengui mal algú”, ha afegit. Majó ha assenyalat que denunciar els fets farà que la justícia “es vegi obligada a posicionar-se” davant d’aquests casos.I és que segons el director de l’ODCP, hi ha la percepció que la justícia resta “inactiva” en relació a aquest tipus d’agressions de la ultradreta i això fa que la gent hi confiï poc. Majó ha afirmat que per aquest tipus de fets “no hi ha ningú a la presó, ni gairebé cap denúncia ha prosperat”.En aquest sentit, ha constatat que, mentre que en termes de llibertat d’expressió pràcticament “totes les denúncies amb sentència inculpatòria són a persones d’esquerres o contràries a determinades institucions de l’Estat”, altres opinions que són de signe contrari, “mai reben cap tipus de sentència inculpatòria o, si la reben, és molt petita”.En aquest sentit, ha posat d'exemple "inacceptable" el fet que a l'home que pretenia atemptar contra el president del govern espanyol i a qui van trobar un "arsenal" no se l'acusi de terrorisme, mentre que "casos molt menors, de persones d'altres tendències, sí que s'han perseguit com terrorisme".Des que va ser nomenat com a director de l’oficina l’1 d’octubre passat, l’ens ha rebut una trentena de consultes. Adam Majó ha insistit que hi són per defensar tota la ciutadania i no només “a un tipus de vulneracions de drets o de víctimes concretes”.Majó ha presentat aquest dimarts els objectius de l’oficina a representants del Govern i de diversos ajuntaments del Camp de Tarragona. El delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, ha explicat que en l’àmbit territorial actuaran “d’antena” dels fets que es produeixin a les comarques tarragonines i que ajudaran a “canalitzar” les demandes.

