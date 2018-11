Brexit: principi d'acord entre el Regne Unit i la UE sobre la frontera irlandesa

El Brexit avança. El Regne Unit i la Unió Europea han arribat a un principi d'acord sobre la frontera irlandesa, que era el principal escull de les negociacions entre Londres i Brussel·les. Així ho ha explicat aquest dimarts a la tarda la televisió pública d'Irlanda. Totes dues parts, doncs, haurien coincidit per tancar un esborrany per evitar una "frontera dura".



Segons el mitjà públic, la primera ministra britànica, Theresa May, ha citat tots els seus ministres a Downing Street per analitzar detingudament el contingut del text. L'acord entre l'administració europea i la britànica serviria per coordinar i controlar les duanes. Temporalment seria per a tot el Regne Unit, però amb especificitats per a Irlanda del Nord.

De confirmar-se l'acord, el president del Consell europeu, Donald Tusk, preveu convocar una cimera a Brussel·les que permeti als caps d'Estat i de Govern de la UE donar el seu vistiplau al contingut dels pactes. Els preparatius d'una trobada d'aquestes característiques porta uns deu dies, la qual cosa situaria la trobada sobre l'últim cap de setmana de novembre.

