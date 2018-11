Santa Coloma rebutja el masclisme i el racisme del cas dels abusos sexuals al metro

⭕️ #ÚltimaHora Veïns i veïnes de #SantaColoma expulsen de la Plaça de la Vila a membres de Plataforma per Catalunya minuts abans de la concentració convocada aquest migdia. #AlertaUltra @jordiborras pic.twitter.com/dh0tz4CPIL — Xavi Chica Muñoz (@xavichica) 13 de novembre de 2018

Santa Coloma de Gramenet ha rebutjat aquest dimarts l'agressió sexual de diumenge a l'estació de metro de Can Peixauet. La plaça de la Vila ha acollit una protesta on desenes de persones han clamat contra "el masclisme i el racisme", arrel també dels comentaris que en els darrers dies s'han estès per la ciutat per l'origen magrebí dels agressors.Des de l'Ajuntament i les associacions de veïns s'ha fet una crida a la cohesió social i retreuen que hi hagi qui vulgui trencar la convivència aprofitant aquest succés. En aquest sentit, els manifestants han acabat expulsant de la plaça a dos membres de Plataforma per Catalunya (PxC) que llençaven consignes contra la immigració. S'han viscut alguns moments de tensió que ha obligat a actuar els Mossos d'Esquadra.El manifest conjunt que han elaborat el consistori colomenc, la Coordinadora de Grups de Dones de la ciutat i la Federació de les Associacions de Veïns de Santa Coloma de Gramenet (FAVGRAM) reivindica el compromís de la ciutat contra la violència i de prevenció de la violència a través de les escoles, però reclamen més recursos als governs espanyol i català per fer-hi front de manera més contundent.De la mateixa manera, però, i davant els tints xenòfobs que han inundat les xarxes socials en les darreres hores, les tres entitats han alertat que els discursos "incendiaris" posa en "greu perill" la convivència als barris i la pròpia seguretat dels joves de la ciutat. El president de la FAVGRAM, Tomás Fernández, denuncia que es vulgui utilitzar "un fet roí per intentar fer veure que els culpables ho són només pel fet de ser magrebins".L'alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, demana que "el pes de la llei" caigui sobre els responsables de l'agressió sexual, però rebutja que això serveixi per enviar missatges que posin en risc la convivència: "No ens podem permetre incendiar la cohesió social". Parlon demana també "no fer populisme" amb qüestions relacionades amb la convivència.L'alcaldessa colomenca lamenta també que alguns dels detinguts diumenge per la Policia Local ja estiguin en llibertat per les "lleis garantistes" de l'estat espanyol i demana no traslladar la pressió d'una eventual modificació legislativa als ajuntaments: "No som nosaltres els que ho hem d'entomar", assegura.Durant la protesta davant l'Ajuntament de Santa Coloma, la concòrdia s'ha trencat durant alguns moments per la presència de membre de la direcció nacional de Plataforma per Catalunya (PxC). Dos representants del partit amb un megàfon han començat a llençar missatges contra la immigració, provocant l'alteració dels concentrats, que els han acabat arraconant primer i expulsant-los després de la plaça.Parlon assegura que l'actitud dels veïns ha estat una "lliçó democràtica davant els que volen venir a trencar la convivència i a aprofitar la situació". Per evitar mals majors han intervingut també els Mossos d'Esquadra, que han fet un cordó per separar els membres de PxC de la resta de manifestants.Com ja va fer dilluns, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet ha insistint en recordar que l'Ajuntament ja havia comunicat a la Generalitat l'existència del grup de joves que van atacar la noia al metro, dos dels quals eren menors. Parlon ha fet certificar al secretari municipal que la informació es va compartir a les Juntes Locals de Seguretat del mesos de març, juliol i octubre."Tenir dos menors pul·lulant per la ciutat quan això ja s'ha parlat és deixadesa de funcions", ha etzibat Parlon. "Molt nois arriben sent menors i acaben arribant a l'edat adulta i cal recursos per atendre les situacions de vulnerabilitat, però no ens podem amagar ni dir mentides", afegeix l'alcaldessa.En aquest sentit, Parlon ha demanat a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) que "no deixi els Ajuntaments al descobert als mitjans de comunicació" i menys quan la informació que es reclama "ja s'ha comunicat als òrgans de comunicació interadministrativa".

