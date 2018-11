Els llicenciats en Comunicació Audiovisual, damnificats per Ensenyament

Els requisits que demanava el Departament abans del canvi anunciat per Bargalló Foto: Estudiant

Els requisits que demana el Departament després del canvi anunciat per Bargalló, ara no hi surt Comunicació Audiovisual Foto: Estudiant

Els estudiants de Comunicació Audiovisual no podran ensenyar ni llengua catalana ni castellana a estudiants d'ESO i Batxillerat malgrat tenir el màster de Formació del Professorat. Els estudiants d'aquesta especialització denuncien que el canvi de criteri en els requisits de formació que va anunciar a Catalunya Ràdio el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló , té "uns efectes retroactius que suposa l'acomiadament de professorat de llengua que actualment està treballant i deixa sense opcions laborals els que s'estan formant per ser-ho".La Montserrat Martí és una de les afectades i critica que aquesta modificació ha generat preocupació entre els estudiants, perquè "escollir fer un màster perquè després canviïn les normes i ja no serveixi per ser professors perjudica molta gent i ha suposat una gran inversió per a molts de nosaltres".Bargalló va anunciar-ho dissabte i va fer referència únicament al col·lectiu que al maig va començar a exercir de docent amb el compromís de cursar el màster abans del 2012. "En cap moment va parlar de les persones que van obtenir el màster l'any passat i també estan sent expulsades", defensa Martí.Segons comenta l'afectada, el Departament ha començat a enviar cartes a professors de secundària de català i castellà dient que ha revisat els criteris de formació "i que ara considera que amb les seves titulacions, no compleixen els requisits mínims per poder exercir de professors". Martí ha afegit que a aquestes persones "se'ls comunica que en el moment que finalitzin els seus contractes seran acomiadats i no se'ls tornarà a contractar".Martí explica que dins del col·lectiu dels afectats hi ha interins i substituts que estan treballant i que compleixen els requisits que el Departament els demanava abans de llançar la convocatòria extraordinària.Aquests requisits eren tenir una de les titulacions que es mostraven fins fa pocs dies al web de la Generalitat (Humanitats, Lingüística, Traducció i interpretació en català, Art dramàtic, Periodisme, Publicitat o Comunicació Audiovisual) i cursar un màster professionalitzador i de dedicació exclusiva. "Tot això són molts diners" remarca Martí, "pot anar entre els 3.000 euros i els 10.000 euros, que es demanen a moltes universitats privades, d’arreu de l’Estat Espanyol".També afecta els estudiants que estan cursant el màster, que ja l’han pagat, i que un cop finalitzat els havia de donar accés directe a la borsa de personal docent. Els representants dels estudiants afirmen que aquestes persones “van haver de passar tots els filtres pel que fa a requisits formatius que marcava la Generalitat, i va ser la Generalitat mateixa qui els va acceptar o no en funció de si complien o no aquests requisits”. Martí critica que aquesta modificació "afecta persones que vam ser acceptades perquè complíem els criteris".Martí ha assegurat aque per part dels afectats hi ha "esperança" i que han rebut bones respostes per part del Departament. "En principi aquesta setmana des del Departament s'abordarà aquesta situació per donar una resposta a la problemàtica que se'ns planteja", i ha lamentat que el canvi agafés els estudiants "per sorpresa".Consideren que els requisits per accedir tant al màster com a la borsa de docents "no poden canviar un cop ha començat el curs", i que no és just per als que van accedir-hi per la via ordinària fins abans de la modificació. Confien també en què el Departament decideixi aplicar aquests nous criteris a partir del 2019 i sense efectes retroactius.Pel que fa al Departament, amb el qual aquest mitjà ha intentat contactar sense obtenir resposta, segons Martí hi ha bona voluntat a l'hora de buscar "una bona solució" que no perjudiqui els estudiants del màster de Formació del Professorat ni als interins.

