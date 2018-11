Tres tripulants més fugen del vaixell libanès atracat a Tarragona

Tres tripulants del vaixell d'origen libanès Brave Commander han fugit entre dilluns i aquest dimarts del buc on treballaven i se sumen al que ja va marxar diumenge després d'agafar un vestit de busseig. En aquesta ocasió, una de les persones que han escapat del buc va sortir-ne dilluns amb permisos i ja no va tornar. Durant la matinada de dilluns, un recompte ha evidenciat que en faltaven dues més. La Guàrdia Civil ha estat notificada. El vaixell va atracar a Tarragona diumenge i a la nit es va avisar que havia fugit un tripulant.Salvament Marítim i la Creu Roja van donar per acabat el dispositiu de recerca engegat després de l'alerta en considerar que era probable que hagués arribat a la costa, ja que el vaixell estava fondejat a només una milla i mitja de la ciutat. No se n'han tingut més notícies. La fugida podria estar motivada per raons migratòries.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)