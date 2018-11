Muhammad Yunus: “Ens hem de treure les ulleres amb el signe del dòlar que ens ha posat el capitalisme”

El Premi Nobel de la Pau, Muhammad Yunus, ha estat aquest dimarts el cap de cartell de la programació de l’Smart City Expo World Congress , el congrés de ciutats intel·ligents que enguany reserva un espai per abordar la inclusió social. Yunus, guanyador del Nobel per crear el Banc Grameen i desenvolupa el concepte de microcrèdit ha reivindicat el social business (negoci social). Molt adient tenint en compte un dels lemes del congrés: "Ciutats per viure-hi"."Ens hem de treure les ulleres amb el signe del dòlar que ens ha posat el capitalisme i posar-nos en unes altres amb el signe de les persones", ha reclamat a l'audiència. A través del Banc Grameen Yunnus a Bangla Desh ha facilitat crèdits de petites quantitats de diners a persones que no podien accedir a préstecs de bancs convencionals. "No vaig seguir cap regla bancària, en vaig crear de noves", ha afirmat.El banquer ha reproduït el seu negoci a altres parts del món, com als Estats Units, i el Comitè noruec del Nobel va valorar la seva capacitat de crear formes per "sortir de la pobresa". "Per mi la gent pobra és com un bonsai; la societat no li dona prou espai per créixer", ha dit avui a Barcelona.Yunus ha aprofitat per presentar el seu llibre A World of three zeros, que ben aviat es traduirà al castellà. En la seva obra, el guanyador del Nobel defensa un món sense pobresa, desocupació ni contaminació. El primer pas per aconseguir-ho, diu, és construir una alternativa al capitalisme."El nostre destí és la desocupació i la pobresa i necessitem una nova destinació", ha augurat. Yunus també ha manifestat que els rics ostenten la riquesa perquè "treballem per a ells" i ha cridat a "construir un nou món.El banquer bengalí ha posat el focus en l'emprenedoria com a eina per fugir de la pobresa. L'ha defensat com el millor camí per lluitar contra la desocupació i crear un model de negoci social que no es basi en l'egoisme. Això sí, Yunus no ha acabat de resoldre una de les principals incògnites. De quina manera es pot emprendre si no es tenen diners d'inici? Sens dubte, un dels reptes que afronta l'economia col·laborativa, protagonista del congrés de ciutats intel·ligents.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)