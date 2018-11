Un avi manresà de 82 anys busca esposa amb un anunci al diari a canvi de 400.000 euros

Un manresà de 82 anys està en cerca d'una esposa, que serà amb ell fins que mori a canvi d'una herència valorada en uns 400.000 euros. Ja té diverses candidates, tot gràcies a un anunci que va posar al Regió7. En l'anunci, l'home demanava "amistat amb una senyoreta" que no tingués més de 37 anys, no fos fumadora, tingués bona presència i fos sensible. A canvi, li deixaria la seva herència.Segons ha explicat el manresà al diari El Confidencial , en poques hores va rebre diverses sol·licituts, "fins i tot la d'una noia de 20 anys", però finalment la candidata en té 38. "És cubana, divorciada i té dos fills", explica. En els propers dies quedaran per conèixer-se millor."Vull tenir una relació normal, tenir companyia i que em cuidin", però avisa que en el que es refereix al sexe "em cuido moltíssim, tinc les meves necessitats, i si no me les cobreix, hauré de buscar a una altra persona". Casar-se també és una altra condició de l'acord: "vull estabilitat".A canvi de tot plegat, l'home li deixarà en herència un pis cèntric a Manresa i una finca amb fruiters, bosc, molt terreny i una casa a Castellnou de Bages. També diner en efectiu al compte corrent, tot i que assegura que, com a exempleat de banca "he sigut més d'invertir". La futura esposa també ha de comptar que li quedarà la viudetat, "jo cobro 1.800 euros de jubilació".Alberto, que així es diu l'home, té fills, però diu que "s'han portat fatal" amb ell i la seva família. Sobre la diferència d'edat i sobre si la proposta és molt masclista, el manresà exposa que "les dones de la meva edat estan molt castigades, i a aquesta edat, què voleu que faci?".

