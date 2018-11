Una dona beguda i sense carnet roba un cotxe i el bolca al Bages

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir diumenge una dona, de 38 anys i veïna de Sant Celoni (Vallès Oriental), com a presumpte autora de tres delictes contra la seguretat viària i un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle.Els fets van tenir lloc el mateix dia, cap a les 11 de la nit, quan es va produir un accident de trànsit a la carretera BV-1212, al punt quilomètric 7, dins del terme municipal de Castellbell i el Vilar, al Bages.En arribar al lloc, els mossos van trobar un vehicle fora de la via, bolcat i sense conductor. Davant la situació, els agents, juntament amb la resta de serveis d'emergència, van iniciar una recerca per localitzar possibles víctimes.Al cap de pocs minuts, van localitzar una dona amagada darrera d'uns matolls amb símptomes evidents d'anar sota la influència de les begudes alcohòliques.Seguidament, un home es va presentar al lloc per avisar que el vehicle accidentat era seu i que la dona implicada li acabava de robar quan el tenia estacionat davant de l'establiment alimentari on treballa, a Castellbell i el Vilar.La conductora, que va resultar ferida lleu, va quedar detinguda en negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, conduir sota els efectes de de l'alcohol, fer-ho amb el permís suspès judicialment i per sostreure la furgoneta.La detinguda, que té antecedents, va passar dilluns a disposició judicial davant del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

