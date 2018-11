VÍDEO El millor film de turisme del món és sobre Catalunya

El film de promoció turística de Catalunya La Ruta de l'Atzar ha guanyat el premi a Millor film turístic del món del 2018 concedit pel Comitè Internacional de Films Turístics (CIFFT). La peça promocional de l'Agència Catalana de Turisme s'ha imposat davant de més de 3.000 pel·lícules d'un centenar de països, en un certamen que es considera els Oscars dels films turístics.El director de l'Agència Catalana de Turisme, Octavi Bono, ha celebrat en declaracions als mitjans, després de rebre el guardó aquest dimarts a Viena (Àustria), que els premis reconeixen la "feina ben feta" en la promoció de Catalunya amb un film que projecta una imatge del Principat com a destinació cultural.La peça explica la història de dues noies que segueixen les passes d'un cantant per Catalunya després de trobar el seu diari de viatge a una estació de tren. Les noies visiten destinacions turístiques de totes les demarcacions del Principat. Descobreixen Montserrat, Lleida, els Pirineus, Tarragona, la Costa Daurada, la Costa Brava i Girona, on finalment troben el cantant. Al llarg del film sona una versió de la cançó de Jaume Sisa Qualsevol nit pot sortir el sol.El film de l'Agència Catalana de Turisme és una creació de l'agència de publicitat Chârles Bcn Carles Patris i David Pérez i ha estat realitzada per Román Parrado. El vídeo forma part de la campanya de la Generalitat amb motiu de l'Any del Turisme Cultural i Bono ha remarcat que el film destaca pel seu "relat". "Estem francament feliços i orgullosos", ha dit el director general de Turisme, que ha recordat el vídeo ja ha guanyat set premis a millor film del circuit de 18 festivals que composen el CIFFT.Concretament, la peça de l'Agència Catalana de Turisme s'ha endut el guardó al millor film turístic a festivals internacionals d'Alemanya, Letònia, Bulgaria, Turquia, Catalunya, República Txeca i Portugal.

