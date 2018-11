Citen a declarar Leo Messi per un incompliment de contracte i el jugador no s'hi presenta

Aquest dimarts a les 10 del matí, el davanter del FCB Leo Messi estava citat a declarar per un judici com a conseqüència d'una demanda de procediment ordinari per un presumpte incompliment d'un contracte que un empresari gironí hauria signat amb el pare del jugador a canvi de poder regularitzar la seva situació al país. Però Messi no s'hi ha presentat, segons han informat fonts judicials.Segons reclama l'empresari, l'acord, que s'hauria signat l'octubre de 2004 quan Messi jugava al juvenil B, establia que en cas que el jugador arribés al primer equip li pagarien un percentatge dels guanys del futbolista. Inicialment, del 2% (entre les temporades 2005/06 i 2008/09) fins arribar al 3% des de les temporades 2013/14 fins a la 2019/20.El judici, al jutjat de Primera Instància número 1 de Girona, ha estat suspès durant dues hores, coincidint amb l'aturada parcial convocada pels Lletrats de l'Administració de Justícia, a la qual també s'hi ha sumat la lletrada que porta el cas de l'argentí del FCB. Malgrat l'aturada, dues hores més tard de l'hora prevista d'inici del judici de Messi, aquest tampoc s'ha presentat.Aleshores, un quart d'hora més tard s'ha procedir amb la declaració del primer dels tres testimonis del cas que avui tindrà lloc (aparentment sense Messi, a menys que es presenti) al jutjat, i a les tres de la tarda es prendrà declaració de dos testimonis més per videoconferència.

