Mor el director i productor de cinema Toni Canet als 65 anys

El director de cinema, guionista i productor valencià Toni Canet ha mort aquest dimarts a l’edat de 65 anys, segons ha confirmat l’Institut Valencià de Cultura (ICV). El realitzador acabava de ser reconegut amb el Premi d’Honor de l’Audiovisual Valencià, concedit per l’ICV, un guardó que hauria recollit aquest divendres durant la cerimònia dels primers Premis de l’Audiovisual Valencià al Teatre Principal d’Alacant.Entre la filmografia de Canet s’hi compten els films Les ales de la vida (premi al millor documental a la Seminci de Valladolid), La camisa de la serp, la sèrie Benifotrem o el seu últim treball, estrenat recentment: Calç blanca, negre carbó. La cerimònia civil de comiat tindrà lloc dimecres al Tanatori Municipal de València, on serà incinerat.Nascut a Llutxent (La Vall d’Albaida) l’any 1953, Canet va començar la seva trajectòria creant la productora Doll d’Estels l’any 1984. La incursió en el cinema arribaria a partir de 1988, amb el seu primer títol Amanece como puedas, premi a la millor pel·lícula en la VI Mostra de Cinema de Catalunya i seleccionada per al Festival del Caire.Canet va treballar per a la televisió pública valenciana, dirigint sèries documentals i de ficció, per exemple, Benifotrem, la primera sèrie de producció pròpia realitzada per la televisió autonòmica i emesa el 1995.L’última pel·lícula que ha dirigit és Calç blanca, Negre carbó (2017), un documental que recupera els processos de la producció tradicional de la calç i el carbó, estrenada fa unes setmanes a Llutxent.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)