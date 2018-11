FOTOS Concentració dels CDR per exigir la llibertat del membre detingut per la protesta al TSJC

Concentració dels CDR a La Verneda CNP Foto: Emili Puig

Més d'una desena de concentrats s'han mobilitzat davant del complex policial de La Verneda per exigir la llibertat del Cesc Martínez, el membre del CDR de Terrassa que ha estat detingut aquest matí quan sortia de casa per quatre agents de la policia estatal.Segons les primeres informacions, els agents no l'haurien informat dels motius de la detenció. Martínez va participar el 23 de febrer en el bloqueig del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)