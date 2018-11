El 155 va provocar una afectació econòmica de 1.800 milions d'euros

▶ #Comissionat @pauvilloria: Els col·lectius socials més vulnerables són el que més han patit l’aplicació del 155. Més d’un miler d’entitats de l’àmbit socials s’han vist afectades per la paralització de diverses línies de subvencions pic.twitter.com/RjyAl3IONN — Govern. Generalitat (@govern) 13 de novembre de 2018

L'aplicació de l'article 155 de la Constitució va provocar una afectació econòmica en els pressupostos de la Generalitat -per "pèrdua, bloqueig o endarreriments"- que supera els 1.800 milions d'euros. Així consta en l'informe elaborat per Pau Villòria , comissionat per al Desenvolupament de l'Autogovern, sobre els efectes de la intervenció de l'autonomia presentat aquest dimarts després de la reunió del Govern.L'impacte directe en els comptes catalans, això sí, és de més de 130 milions d'euros. Els col·lectius socials més "vulnerables" són els que "més han patit" l'aplicació del 155, perquè "més d'un miler" d'entitats socials s'han vist afectades per la paralització de diverses vies de subvencions. La paralització de convenis i acords ha impedit l'aprovació d'una línia d'ajuts a la promoció d'habitatge social de 140 milions d'euros. En operacions de tanteig i retracte d'ajuntaments i entitats, el costa va ser de 110 milions.El comissionat ha apuntat que el 155 no va ser "gens fàcil ni agradable" per als treballadors de la Generalitat. "Mantenir la dignitat institucional i no perjudicar la ciutadania és el que va moure la nostra actuació. La intervenció va paralitzar qualsevol actuació orientada al procés sobiranista", ha recalcat Villòria, que ha indicat que la "negociació" mai va ser contemplada pel govern espanyol. "Els poders de l'Estat no poden ser il·limitats. La intervenció no va respectar ni es va adequar als principis de necessitat, hi havia altres alternatives", ha recalcat el comissionat.Villòria ha considerat "excessiu" el cessament dels membres del Govern, i ha ressaltat que es van vulnerar drets individuals i col·lectius. "El 155 va ser un fracàs. Si el que es pretenia era resoldre el conflicte per la via de la coerció, l'objectiu no s'ha assolit. El diàleg entre les dues parts és la manera de trobar una solució", ha dit."No és fàcil quantificar de manera exacta la incidència econòmica", ha admès Villòria mentre explicava l'informe. En el cas del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es va produir un endarreriment en la tramitació dels contractes -395-, de les pròrrogues d'aquests contractes -585- i dels convenis de prestació de serveis -334-. El retard del pagament a entitats socials del tercer sector va implicar una "tensió de tresoreria díficl" per a aquestes associacions que col·laboren amb l'administració.Els endarreriments de pagaments de l'exercici del 2017 van ascendir a un total de 302,5 milions d'euros. El pressupost afectat de l'exercidi de 2018 va ser de 819,6 milions d'euros, dels quals es va produior un endarreriment per un import de 2015 milions. En el mateix departament es va veure afectat el pagament de subvencions. Pel que fa a convocatòries de 2017, es van retardar pagaments per valor de 173,4 milions.També van quedar afectades les obres de reforma, ampliació i millora de centres docents públics de 24 milions d'euros. La pèrdia de temps en l'obtenció de signatures va impactar en la situació d'alguns centres a l'inici del curs escolar. Especialment "greu", sosté l'informe, va ser la demora en la licitació d'expedients de contractació del Cos de Bombers de la Generalitat per a material d'emergències.Villòria ha indicat que es van cessar 234 treballadors públics, entre alts càrrecs -33-, eventuals -139-, laborals d'alta direcció -11-, personal laboral -50- i personal funcionari -1-. En aquestes xifres hi ha inclòs el personal de les delegacions del Govern a l'exterior i el personal del Diplocat, a banda del personal dels departaments. De les persones que van ser cessades, 88 han estat restituïdes en el seu càrrec o en algun altre.L'efecte del 155, segons l'informe, va tenir "efectes en l'àmbit internacional" i en la "imatge de les institucions catalanes", va fer que els Mossos no poguessin "accedir als diners dels fons reservats amb els quals es finança la lluita contra el terrorisme i el crim organitzat", i va "paralitzar" la potestat legislativa del Parlament. Van decaure 46 iniciatives legislatives, 9 projectes de llei i 37 proposicions de llei en tràmit a la cambra.

