La «tortuga d'Osona» es va trencar una pota fa 50 milions d'anys

Francesc Farrés ha treballat amb fòssils durant seixanta anys Foto: Josep M. Montaner

"La tortuga d'Osona", l'Osonechelus decorata, és una de les peces estrella de l' exposició paleontològica " Osona 50 milions d'anys enrere " de la col·lecció del geòleg vigatà Francesc Farrés. Ara, se li afegeix un grau d'intriga, ja que se li ha observat que tenia una deformació traumàtica en una falange del peu esquerre. Aquesta anomalia va ser detectada durant una visita a l'exposició per especialistes en rèptils col·laboradors de la GeoLab-Vic. Un cop acabi l'estudi anatòmic, s'aclarirà si fou produïda per una trencadura amb calcificació posterior o per atac d'algun depredador. Els resultats es publicaran en una revisita especialitzada.La mostra instal·lada al Museu de l'Art de la Pell (MAP), que ja han visitat més de 2.000 persones , ofereix un recorregut en els ecosistemes marins de l'Eocè i les seves costes del sector oriental de l'antiga Conca de l'Ebre, on actualment es troba Osona. Per això s'hi poden veure fòssils la vida marina de llavors, des de peixos i tortugues, fins a crancs, cargols i petxines. Es tracta d'un patrimoni excepcional, per la seva diversitat i la qualitat, i permet interpretar l'evolució de la comarca durant aquest període.La Sala Modernista del Casino de Vic acull aquest dimarts, 13 de novembre a les 8 del vespre, la conferència "Osona, 50 milions d'anys enrere" a càrrec de Francesc Farrés i el comissari, geòleg i paleontòleg Jordi Vilà. Presenta l'acte Judit Molera, geòloga i professora de la UVic-UCC.

