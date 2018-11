El govern espanyol vol prohibir els cotxes de benzina, híbrids i dièsel a partir del 2040

Els cotxes dièsel i de gasolina ja veuen el seu final. A partir del 2040 el govern espanyol no vol matricular més transports que emetin CO₂, una mesura que afectarà principalment als vehicles mencionats, però també als híbrids. El govern de Sánchez proposa així un sistema elèctric 100% renovable per aquesta data, un termini fins al qual es desenvoluparan les actuacions que es contemplaran al Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima i a l'Estratègia de Baixes Emissions.Aquest darrer inclou la fi de tots els permisos d'hidrocarburs, la prohibició del fracking més enllà del 2040, el punt final dels subsidis econòmics a energies fòssils, i la prohibició de matricular vehicles emissors de CO₂ (inclosos els híbrids) a partir del 2040. Amb això, el govern espanyol té com a objectiu una reducció de les emissions del 37% en 11 anys, molt més del que exigeix la Unió Europea.Concretament, fonts ministerials han assenyalat que la intenció plantejada és descarbonitzar l'economia l'any 2050 amb un termini intermedi (2030), quan Espanya hauria de tenir ja una quota "important" de vehicles "amb nul·les o baixes emissions", malgrat que la llei no en doni més detall. Això, de fet, s'establirà al Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, que estarà llest a principis de desembre.Tot això consta al document base del Ministeri per a la Transició Ecològica per elaborar la Llei de Canvi Climàtic que, des d'aquest dimarts, es traslladarà als grups parlamentaris i sectors interessats. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha assenyalat que el seu objectiu és comptar amb un text d'ampli consens per a la seva remissió al Consell de Ministres i a les Corts Generals per a la seva tramitació abans que s'acabi l'any.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)