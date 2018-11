Dos detinguts per l'agressió a policies espanyols durant la manifestació de Jusapol al setembre

La Policia Nacional ha detingut aquest dimarts dues persones a Terrassa i Barcelona relacionades amb l'agressió a membres dels cossos policials de l'Estat durant la primera manifestació convocada pel sindicat Jusapol a finals de setembre. L'operació de la Brigada d'Informació encara es manté oberta, segons han explicat fonts policials a l'ACN.Els dos detinguts han estat traslladats a la comissaria de la Verneda. Alerta Solidària ha informat a través de Twitter que un dels detinguts és membre del CDR de Terrassa, i ha convocat una concentració davant de la comissaria del municipi del Vallès Occidental per protestar contra la detenció.Els Mossos d'Esquadra ja van detenir a principis d'octubre una persona a Igualada implicada en l'agressió d'un dels participants en la manifestació de Jusapol. Un grup d'independentistes va colpejar i increpar els policies espanyols que es concentraven a Via Laietana, amb insults com 'gentussa' o 'feixistes'. Hi ha vídeos que mostren les agressions.

