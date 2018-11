Mas, sobre la condemna del Tribunal de Comptes: «Ens fan mal però no ens fan por»

Un "càstig", una "venjança" i un "avís per a navegants" adreçat als dirigents que segueixen defensant el procés sobiranista. Així ha definit l'expresident de la Generalitat Artur Mas la condemna de 4,9 milions d'euros -que amb interessos acabaran fregant els 5,2 milions- que el Tribunal de Comptes ha imposat tant a ell com als principals responsables de l'organització de la consulta del 9-N del 2014. En una compareixença conjunta amb els exmembres del seu govern Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau, ha plantat cara a la sentència d'aquest tribunal: "Ens fan mal però no ens fan por".Aquest "mal" provocat per un "tribunal d'ajust de comptes", ha precisat l'expresident, és un "intent de destrucció personal", ja que tots els afectats tenen en aquests moments els seus habitatges embargats per fer front a la fiança i, si s'acaba confirmant la sentència malgrat els recursos presentats, poden acabar sent subhastades. Tot plegat, han assenyalat, perquè la Generalitat recuperi uns diners que mai ha considerat que s'hagin "malgastat" o que hagin perjudicat la tresoreria pública. "És una paradoxa, una contradicció", ha subratllat Mas, que ha acusat l'autora de la sentència, la magistrada Margarita Mariscal de Gante, d'haver comès una "aberració jurídica" i un "abús" de l'estat de dret per "castigar-los".Tant l'expresident com els seus exconsellers han deixat clar, però, que seguiran defensant-se amb "la cara ben alta" perquè posar en mans de la gent la capacitat de decidir "no és cap pecat ni cap delicte". La seva condemna l'emmarquen dins de l'onada repressiva de l'Estat contra el sobiranisme. El procés que s'està impulsant a Catalunya, ha desgranat Mas, està tenint "danys col·laterals" en forma de presó, exili, judicis i investigacions "injustes" mentre que d'altres com ells, els primers que van posar en marxa aquest procés, ja han passat pels tribunals. Ni més ni menys que dues vegades, ja que la condemna del Tribunal de Comptes es produeix després que ja fossin inhabilitats per la via penal i que quedés descartat en aquell moment el delicte de malversació. "No cal fer el milhomes per veure qui la paga més gran", ha dit Mas buscant la solidaritat entre tots els afectats per la judicialització del procés.Ortega no s'ha estat d'assenyalar que si han estat doblement condemnats ha estat a instàncies de Societat Civil Catalana, que va presentar la denúncia al Tribunal de Comptes, i ha recordat que Vox forma part de l'acusació en la causa contra l'1-O. "Tot això no és baladí", ha subratllat. Per la seva banda, Irene Rihau ha assenyalat que la sentència no ha pogut demostrar que fos una "política pública necessària" la compra de 7.000 ordinadors que estan sent utilitzats a les escoles.

