Rufián, sobre l'elecció de Marchena: «És un premi als que han reprimit el poble de Catalunya»

El diputat d'ERC al Congrés dels Diputats Gabriel Rufián ha criticat l'elecció de Manuel Marchena com a candidat per a presidir el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). "És un pemi cap als que han reprimit i colpejat el poble de Catalunya", ha manifestat. Rufián s'ha mostrat molt crític amb la justícia espanyola i ha dit que, llevat d'algunes "excepcions", tots acaben treballant per al poder polític i econòmic."Només els falta portar a la toga el logo del PP, del PSOE o dels bancs", ha ironitzat. A més, també ha carregat contra la manera d'escollir l'òrgan de govern dels jutges i considera que es podria millorar. "És una vergonya que PP i PSOE es reparteixin els jutges en un despatx", ha valorat des del Congrés.

