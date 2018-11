Fas un consum d'alcohol de risc? Consulta-ho en aquesta calculadora

Calculadora ''Veus el que beus?''

El 21,1% dels joves d'entre 14 i 18 anys s'ha emborratxat en els trenta últims dies, especialment durant el cap de setmana. Són dades facilitades pel Departament de Salut aquest dilluns per presentar la campanya que porta per lema "L'alcohol és responsabilitat de tothom". Per conscienciar la ciutadania, el Departament ha activat una calculadora que permet a tothom saber si el seu consum d'alcohol és un consum de risc. És totalment anònim i es fa a través d'un qüestionari: primer cal dir l'edat i el sexe, i si pateixes alguna malaltia, i a continuació et pregunten quins dies acostumes a beure alcohol i què beus. Proveu-ho aquí. El consum d'alcohol és un problema molt important de salut pública, que al món va causar la mort de 3 milions de persones el 2016, ja fos per accidents o per malalties digestives, cardiovasculars, infeccioses i càncer.A Catalunya és una beguda àmpliament consumida. El 9,8% de les persones entre 15 i 64 anys (16% en homes i 3,5% en dones) beuen alcohol cada dia i només un 9,1% (7% en homes i 11% en dones) es declara abstemi. A més, gairebé el 6% de la població en aquesta franja d'edat (7,3% en homes; 4,6% en dones) afirma haver-se emborratxat alguna vegada en els trenta últims dies i el 15% (19,8% en homes; 10,3% en dones) ha tingut almenys en l'últim mes.un episodi de 'binge drinking', ingesta elevada de begudes alcohòliques (cinc o més en el cas d'homes i quatre o més en les dones) en un període de dues hores en una mateixa ocasió de consum.Entre les persones joves d'entre 14 i 18 anys, aquestes formes de consum estan més esteses. El 21,1% (19,5% en homes; 22,8% en dones) s'ha emborratxat, especialment durant el cap de setmana, i el 27,4% (28,2% homes; 15,9% dones) ha tingut almenys un episodi de 'binge drinking' durant l'últim mes. A més, en aquests episodis de consum intensiu d'alcohol, sovint es consumeixen també altres substàncies, especialment el cànnabis.Al llarg de 2017, el 83% de les urgències relacionades amb el consum de substàncies ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van ser per intoxicacions d'alcohol. Van ser un total de 18.139 persones, que equivalen a 50 persones al dia de mitjana, i representen el 2,36% del total de les emergències mèdiques.L'alcohol és la substància amb més demandes de tractament –per part de 5.952 persones, un 43,39% del total- en els Centres d'Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS) i també la que causa més danys a tercers.La campanya "L'alcohol és responsabilitat de tothom" consta de dos materials gràfics (pòster i díptic) i de material audiovisual amb testimonis de diferents actors socials que, des de la vessant personal o professional, expliquen quina responsabilitat davant l'alcohol. La campanya és el punt de partida de la iniciativa "Jo m'hi adhereixo", que, durant el proper any, vol aconseguir el màxim nombre d'adhesions per part d'entitats i persones. El futbolista Sergi Roberto; la xef i divulgadora en nutrició Ada Parellada i el cap de la unitat de VIH de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, entre altres, han participat en el vídeo.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)