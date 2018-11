«Història mundial de Catalunya», un viatge cap al futur en 124 estacions

Un viatge per la història de Catalunya en 124 estacions. Aquest dimarts s'ha presentat als mitjans de comunicació la Història mundial de Catalunya (Edicions 62), coordinada per l'historiador Borja de Riquer , i que ofereix una mostra original del passat del país des de la prehistòria, amb la troballa del "primer català" en una cova a l'Aragó fa 400.000 anys, a la proclamació de la independència el 27 d'octubre passat.Josep Ramoneda ha definit el llibre com "una història gens narcisista", que dibuixa la dialèctica entre les influències exteriors sobre la vida real dels catalans i com aquesta es projecta també més enllà de Catalunya.Més que una història de Catalunya -ha explicat Borja de Riquer- és una selecció de personatges, fets i descobertes que mostren l'itinerari històric de Catalunya, presentat de manera innovadora i atractiva. El llibre aplega un total de 99 especialistes expliquen en més de 900 pàgines aspectes concrets de la història.Hi ha episodis coneguts, explicats amb grapa. Com el moviment de la Solidaritat Catalana el 1907 o el procés contra Ferrer i Guàrdia el 1909. O el 0-5 al Bernabéu del 1974, que narra Sergi Pàmies. O la importància del modernisme musical, en la personalitat d'Enric Granados.Però també n'hi ha d'altres d'ignorats fins ara, o poc historiats, com el poder de les comtesses el segle XIV, o l'entrada triomfal d'Alfons el Magnànim a Nàpols, un fet que simbolitza la penetració de l'humanisme a Itàlia. O les implicacions de l'arribada d'indis a Barcelona, acompanyant Cristòfor Colom en la seva tornada d'Amèrica. O quan Carles V jura les lleis de Catalunya, o les protestes de les filadores el segle XVII o les formes de divorci existents a finals del segle XVIII.Els esdeveniments més coneguts s'expliquen des d'un enfocament diferent, com la penetració del pensament il·lustrat a través d'Antoni de Capmany, figura que continua ignorada per la historiografia espanyola. O l'eclosió del cava anant als orígens de la família Raventós.Un exemple del que el llibre explica es mostra quan es tracta la Guerra Civil, que és enfocada des de tres fets rellevants: el temor dels cònsols acreditats a Barcelona davant una possible Catalunya comunista; l'impacte dels bombardejos italians el 1937 i el paper fonamental en el conflicte de la medicina i la cirurgia de guerra. Una manera d'explicar la complexitat del conflicte a partir d'aspectes particulars.

