Torrent demana «respecte i educació» a tots els diputats en el debat parlamentari

El diputat d'ERC Ruben Wagensberg titllant de "feixistes" Ciutadans, el portaveu del partit taronja, Carlos Carrizosa, instant-lo a "veure's fora" de l'hemicicle o el diputat dels comuns Lucas Silvano Ferro comparant el president Quim Torra amb Kim Jong-un. El ple del Parlament de la setmana passada va estar farcit de polèmica pels retrets entre diputats. És per aquest motiu que el president de la cambra, Roger Torrent, ha adreçat una carta als representants de tots els grups en la qual demana "respecte i educació" en el debat parlamentari.Es tracta d'una resposta de Torrent a l'escrit de queixa presentat per Ciutadans, Junts per Catalunya i el PSC però que el president ha fet extensiva a tots els grups. "La discrepància i el desacord polític pot donar lloc a debats intensos, però mai pot ser una excusa per traspassar les mínimes normes de respecte que són exigibles en un Parlament democràtic", argumenta Torrent, que insta tots els diputats a "evitar expressions inconvenients al decòrum" en compliment amb el reglament del Parlament i per "respecte" tant a la institució com a la pròpia ciutadania que representen.El president de la cambra subratlla en la seva missiva que no permetrà "ni la manca d'educació ni el menyspreu" cap a membres dels grups i que, si bé s'ha de preservar la llibertat d'expressió, aquesta s'ha de produir en un marc de "cortesia parlamentària". Si això no es produeix, adverteix Torrent, hi donarà resposta cenyint-se a allò que estableix el reglament del Parlament. "Estic convençut que, com ja fan la majoria de diputades i diputats, sabrem mantenir el debat parlamentari dins els paràmetres de respecte i educació que mereix la ciutadania", sosté el president.Aquesta mateixa setmana, Torrent es reunirà amb els presidents dels grups parlamentaris per afrontar aquesta qüestió i garantir el clima constructiu i cordial en els plens malgrat les discrepàncies polítiques lògiques i legítimes a l'hemicicle.

Resposta de Roger Torrent als grups parlamentaris by naciodigital on Scribd

