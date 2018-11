Girona aprova destinar dos milions d'euros a habitatge per a joves

El ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat en la sessió ordinària d'aquest dilluns, 12 de novembre, l'operació de crèdit per destinar dos milions d'euros a comprar habitatge per a facilitar l'emancipació dels joves. La proposta ha rebut els vots a favor dels regidors de l'equip de govern de CiU i dels d'ERC, però la resta de formacions (CUP, PSC, Cs i PPC) s'hi ha abstingut. L'oposició ha retret al govern municipal falta d'informació a l'hora de plantejar la proposta.Actualment Girona té 154 pisos de titularitat municipal i, amb aquesta operació, preveu incrementar el parc d'habitatge entre un 20 i un 25%.El ple d'aquest dilluns també ha aprovat posar a disposició del Departament d'Ensenyament les finques de l'antiga fàbrica Simon per a les obres que la convertiran en l'Institut Ermessenda.El ple ha donat llum verd a l'operació de crèdit per destinar 2 milions d'euros a l'adquisició de pisos per a facilitar l'emancipació de joves. Els requisits que fixa l'ajuntament són que els habitatges tinguin un mínim de 40 metres quadrats, no costin més de 95.000 euros, que estiguin ubicats a la ciutat i que es puguin escripturar abans del 21 de desembre. El consistori calcula que podrà comprar un mínim de 23 pisos.Aquest punt de l'ordre del dia, però, ha generat crítiques de l'oposició perquè considera que l'equip de govern no ha donat les explicacions necessàries a l'hora de demanar "l'aval" de la resta de formacions del ple. La batllessa de Girona, Marta Madrenas, ha fet autocrítica i ha reconegut que la informació no havia estat l'adequada i s'ha compromès a convocar una reunió per a solucionar dubtes.Tot i aquestes crítiques, PSC, CUP, Cs i PPC han resolt abstenir-se i no oposar-se a la mesura que ha de servir per incrementar en un 25% el parc d'habitatge de la ciutat. Entre els dubtes que l'oposició considera que l'equip de govern no han resolt hi ha, per exemple, com es garantirà que hi hagi pisos a tots els barris o a qui es compraran aquests immobles.El ple d'aquest dilluns també ha aprovat la cessió de les dues finques de l'antiga fàbrica Simon al Departament d'Ensenyament perquè es facin les obres necessàries per convertir-les en l'institut Ermessenda. Aquest punt ha rebut el suport de tots els grups excepte la CUP que s'ha abstingut argumentant que té dubtes sobre la idoneïtat de la ubicació.Ara, un cop la cessió sigui efectiva, Ensenyament ja podrà encarregar la redacció del projecte del futur institut que estarà situat a la carretera Barcelona.Un altre dels assumpte del ple d'aquest dilluns ha estat l'aprovació inicial del pla de programació de l'emissora pública de ràdio municipal de l'Ajuntament de Girona. L'equip de govern, en aquest punt, ha rebut el suport del regidors de Cs i el PPC. Segons l'acord, la ràdio tindrà una programació que tindrà com a objectiu informar els veïns d'allò que passa a la ciutat, amb informació veraç i objecte, amb respecte al pluralisme i la llengua norma d'emissió serà el català, tot i que també es poden fer servir altres idiomes.Aquest dilluns, per primer cop, un regidor ha pogut votar al ple per videoconferència. El quart tinent d'alcalde Joan Alcalà ha seguit el ple des d'un centre mèdic on es troba ingressat.

