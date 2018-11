S'equivoquen de nínxol en un enterrament a Navarcles i retiren les restes que no tocaven

Va passar divendres. Un error a l'hora de comunicar el número de nínxol abans de l'enterrament d'un familiar va portar als operaris municipals del cementiri de Navarcles, al Bages, a treure un difunt d'un nínxol equivocat, posar-lo en un sudari, i llençar la caixa fúnebre, segons informa Regió7 Mentre la família celebrava el funeral a l'església parroquial de Navarcles, els operaris del cementiri preparaven el nínxol per al posterior enterrament. Quan el van obrir, van veure que en el seu interior hi havia un altre difunt, que van suposar familiar del que havien d'enterrar. Com es fa en aquests casos, van traslladar les despulles del difunt més antic a un sudari i van llençar la caixa, per fer cabre tots dos difunts en el mateix nínxol, el recent dins la nova caixa, i el més antic en el sudari.El problema va ser que quan va arribar la comitiva fúnebre al cementiri, els familiars van veure que el nínxol obert no era el seu, i així ho van fer saber als operaris. Segons recull la notícia, el problema va ser en un error previ a l'hora de comunicar el número de nínxol on havia de ser enterrat el difunt. El nínxol que era obert havia estat propietat del difunt antigament, però se'l va vendre i en va comprar un altre. Els familiars, però, en la comunicació prèvia, havien donat un número per l'altre.Quan l'Ajuntament va comunicar l'error als familiars del difunt que havien tret del nínxol es van viure moments de tensió en el mateix cementiri, malgrat que finalment es van poder rebaixar. L'Ajuntament de Navarcles es va fer càrrec d'una nova caixa i el difunt va poder ser enterrat l'endemà dissabte, mentre que el que anaven a enterrar aquell divendres, va poder rebre sepultura el mateix dia, després que, finalment, s'obrís el ninxol que tocava.

