Agredeix la seva parella i s'estira a terra simulant un desmai

Agents de la Policia Local de València van detenir dissabte un jove de 22 anys acusat d'un presumpte delicte de violència de gènere contra la seva parella, una noia de 20 anys. Tot apunta que el jove va agredir la seva parella i llavors va intentar simular que havia perdut el coneixement durant la baralla.Els fets van passar als voltants de les 3 de la matinada, quan una patrulla va ser requerida al barri del Campanar, on s'estava produint una agressió, ha informat la Policia Local en un comunicat. En arribar els agents, la parella ja no es trobava al lloc dels fets però un testimoni va informar que un home havia agredit una dona a cops de puny i puntades de peu a l'estómac.Poc després, la parella va ser localitzada per la zona, amb l'home estirat al terra simulant pèrdua de coneixement, mentre la noia plorava en una parada d'autobús dient que la seva parella no tenia res i que estava simulant un atac.La jove va afegir que s'havien agredit mútuament, un fet que, segons ella, és "habitual", sobretot quan bevien. Una versió que va confirmar la seva parella quan va ser detingut. La noia va ser traslladada a un centre sanitari on se li van curar un parell de lesions.

