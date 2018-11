Junqueras lamenta que PP i PSOE «canviïn cromos» per governar un poder judicial «polititzat»

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha lamentat que en un cap de setmana PP i PSOE s'hagin "canviat cromos" per governar un poder judicial "polititzat". Així ho ha dit en una entrevista per escrit concedida a Ser Catalunya. Sobre els escrits d'acusació en la causa de l'1-O, el líder independentista pres a Lledoners creu que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha aprofitat l'oportunitat d'arreglar el que va fer el govern del PP. I preguntat per si tornarà a ser candidat a la presidència de la Generalitat quan surti de la presó, Junqueras no ho ha descartat: "Jo faré sempre el que sigui més útil per defensar els valors republicans"."Crec que tots els espanyols han vist com en un cap de setmana PP i PSOE canviaven cromos per governar un poder judicial polititzat. Per aquests motius i altres, les nostres defenses van demanar la recusació de Marchena i els altres magistrats". Amb aquestes paraules Junqueras ha reaccionat a l'acord entre PP i PSOE perquè Manuel Marchena presideixi el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal Suprem (TS). Una decisió que altera el tribunal de l'1-O, fins ara presidit per Marchena.Sobre la causa de l'1-O, Junqueras afirma que s'esperava els escrits d'acusació de la fiscalia i l'Advocacia de l'Estat tenint en compte que els mitjans de comunicació feia dies que ho anticipaven i que "d'una instrucció injusta era esperable que en sorgissin acusacions injustes"."Si no s’inventen els fets i s’aplica la llei, la sentència només pot ser absolutòria. Que no hi ha rebel·lió ni sedició ho afirmen molts catedràtics de dret penal d’universitats espanyoles i també algú poc sospitós de ser independentista com l’expresident del Tribunal Suprem i del Constitucional, Pascual Sala, entre molts altres", ha argumentat defensant l'actuació dels líders independentistes.Junqueras ha reiterat que és més eficaç que l'independentisme es presenti a les eleccions amb llistes separades però amb plantejaments unitaris per tal que tothom aconsegueixi el millor resultat possible. D'aquesta manera ha tornat a descartar llistes unitàries com es propugna des de l'espai postconvergent.Preguntat per si es planteja tornar a presentar-se a la presidència de la Generalitat quan surti de la presó, el líder d'ERC no ho ha respost afirmativament però tampoc ho ha descartat: "El nostre projecte és fort i ampli perquè no es basa en personalismes. Per mi és un honor immens donar la cara per un equip d’homes i dones competents, compromesos i honestos. Jo faré sempre el que sigui més útil per defensar els valors republicans", ha afirmat.

