Dos detinguts en l'operatiu contra dos narcopisos a l'Eixample

‼ EN MARXA operatiu antidroga per desmantellar dos narcopisos a l'Eixample. Fem escorcolls en dos pisos ocupats convertits en punts de venda de drogues pic.twitter.com/kHBMExltDu — Mossos (@mossos) 13 de novembre de 2018

Es tracta dels primers narcopisos detectats en aquest barri, després de l'operatiu Bacar del 29 d’octubre. La investigació es va iniciar a partir d'informacions dels veïns de la zona pic.twitter.com/UbxKKLMTCl — Mossos (@mossos) 13 de novembre de 2018

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones i n'han identificat quatre mes en un operatiu antidroga per desmantellar dos narcopisos a l'Eixample. Són dos pisos del mateix bloc situat al carrer Villarroel.Els agents han fet escorcolls en aquests dos habitatges després de constatar que alguns traficants estarien sortint del Raval per situar els seus punts de venda de droga a l'Eixample. De fet, aquests dos narcopisos són els primers detectats en aquest districte. Aquests moviments s'estan fent especialment després de la macrooperació de fa un parell de setmanes a Ciutat Vella i de l'increment de la pressió policial en aquesta zona . La investigació d'aquests dos punts va començar a partir d'informacions dels veïns i ha estat ràpida, segons han explicat fonts policials.El 29 d'octubre un macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, va desmantellar desenes de punts de venda de droga i van detenir 58 persones, de les quals 18 han ingressat a presó.D'altra banda, durant l'última reunió de la Junta de Seguretat Local de Barcelona es va acordar una reorganització dels Mossos d'Esquadra per tal d'incrementar des de l'1 de novembre la presència policial d'agents uniformats a Ciutat Vella.Aquests dos factors han provocat que alguns traficants hagin decidit traslladar els seus narcopisos a altres punts de Barcelona, com l'Eixample.

