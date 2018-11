El COI proposa un «boicot» a Espanya pel cas Kosovo

“Si el govern espanyol no és capaç de garantir l’accés a la competició no només a Kosovo sinó a tots els esportistes, hauríem d’advertir a totes les federacions internacionals que no haurien de celebrar competicions internacionals a Espanya fins que això quedi resolt“. Aquesta és una de les respostes que el subdirector general del COI Pere Miró ha donat a Inside the Games arran de la polèmica viscuda la setmana passada al campionat del món de karate . Encara que Kosovo compta amb un comitè olímpic reconegut oficialment pel COI des de 2014, els seus 13 karatekes van veure’s obligats a renunciar a la seva bandera i a competir sota les sigles de la Federació Internacional de Karate (WKF). Hi ha, doncs, cas Kosovo.Aquest és el primer avís directe que el COI envia al govern espanyol davant la seva insistència a no reconèixer l’existència de Kosovo no només com a estat independent sinó com a potència esportiva de l’escena internacional. Miró és el director de relacions del COI amb tots els Comitès Olímpics Nacionals i ha titllat “d’acceptable però insuficient” l’acord que ha permès als kosovars competir amb les sigles de la federació internacional i portar les inicials de la federació del seu país al darrere del seu uniforme. Els kosovars lluïen el KKF del seu país a l’esquena, però als marcadors o als resultats oficials els lluitadors veien associats el seu nom a WKF.D’aquesta manera Miró reforça les paraules del president de la Federació Internacional de Karate, Antonio Espinós, que en el mateix mitjà va assegurar “haver considerat seriosament la possibilitat de no portar el campionat a Espanya” si la situació no es resolia. De fet, Espinós ha alertat que els propers esdeveniments atorgats a Espanya (entre ells, el campionat d’Europa de Guadalajara del mes de març) perillen atès el seu posicionament envers els kosovars.Pere Miró ha explicat quin és el marge de maniobra del COI: “No podem suspendre un país i no podem dir-li que no pot organitzar-hi esdeveniments, però sí que estem preparats per advertir i demanar a les federacions internacionals que abans de concedir l’organització d’un esdeveniment s’assegurin que tenen totes les garanties per tal que tots els atletes siguin benvinguts a Espanya. Necessitem ser clars amb les federacions i dir-los: mireu, aquesta és la situació i per favor pareu atenció a aquesta qüestió”Aquest 2018 l’entitat olímpica ja ha llançat una advertència a les federacions internacionals per què es repensin els esdeveniments organitzats a Sèrbia i a Kosovo atès la tensió política entre els dos països dels Balcans.Espanya ja acumula dos casos amb pocs mesos de marge: el mes de setembre el campionat del món d’atletisme de veterans de Màlaga va prohibir als atletes de Gibraltar competir amb la seva bandera, provocant la retirada immediata de quatre dels seus cinc esportistes inscrits a la competició

