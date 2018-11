Per què el mòbil només et durarà dos anys?

Apple i Samsung han estat multades per alentir els seus dispositius mòbils de manera deliberada. És el que s'anomena obsolescència programada, i tots els fabricants la practiquen, sobretot a través del software. És el que es desprèn d' un reportatge de TV3 sobre una qüestió que afecta la majoria de gent que té mòbil i que veu com els principals fabricants els empenyen a descarregar-se actualitzacions del sistema operatiu que empitjoren el funcionament dels seus terminals.Així doncs, si fa més de dos anys que teniu el mateix mòbil i us funciona bé, teniu sort, perquè el mòbil és s'aparell més senzill per introduir-hi l'obsolescència programada. Per què? Perquè estan sempre connectats a la xarxa. Ho explica Benito Muros, president de la Fundació Feniss, que lluita contra aquesta pràctica: "Ens envien actualitzacions de software, i quan les instal·lem com una mena de virus que alenteix el mòbil. Les aplicacions van molt més lentes, la bateria comença a desgastar-se de forma inusual i fins que ens cansem".Als tallers de reparació noten que cada cop més que els arriben telèfons que duren menys i que són més difícils de reparar. I el preu no hi té res a veure: els mòbils més cars tampoc més temps. Això sí, segons explica Eduardo Estrada, que repara mòbils des de fa 10 anys, hi ha marques més senzilles d'arreglar: "Apple i Samsung són al podi dels que practiquen l'obsolescència programada, en canvi HTC fabrica amb un estàndard de qualitat per sobre de la mitjana i el seu disseny és més fàcil de reparar".I per què les empreses els fan més difícils d'arreglar? Per encarir les reparacions, fer-les més lentes i fer desistir els usuaris. "A cap fabricant li agrada que nosaltres reparem mòbils, perquè si ho fem ells deixen de vendre i si deixen de vendre deixen d'ingressar", conclou Estrada. Amb tot, els fabricants poden estar tranquils: a Espanya, la freqüència amb què la gent es canvia de mòbil és alta: 20,5 mesos de mitjana. Menys temps que als EUA, on els usuaris es canvien de telèfon cada 22,7 mesos, i que a Europa, cada 21,6 mesos.I què poden fer els usuaris? Poca cosa. Els mòbils estan dissenyats per durar poc. Si les empreses ho volguessin, els telèfons podrien durar entre 10 o 15 anys sense problemes, segons Muros. El que sí que es pot tenir en compte és l'obsolescència psicològica: la percepció que el nostre mòbil ja és vell i que n'hem de comprar un de nou. Conèixer les estratègies de les empreses és un primer pas fer fer front a l'obsolescència programada.

