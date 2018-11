Puigdemont s'erigeix com a «principal responsable» de l'1-O i reclama frenar el judici

Carles Puigdemont ha admès aquest dimarts, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que no es donen les "condicions" per acordar un referèndum amb l'Estat, perquè una de les parts negociadores "acudiria a la taula emmanillada o bé amb el risc de ser detinguda en acabar la reunió". "Les condicions de normalitat no es donen. Hi ha un Govern sota llibertat vigilada, un Parlament controladíssim, amb gent que s'autocensura. No són les condicions de llibertat per tenir un diàleg profund", ha apuntat el dirigent independentista, que s'ha situat com a màxim "responsable" del procés. "El judici de l'1-O no s'hauria de produir. Si a mi no em volen jutjar, per què han de fer un judici a gent nomenada per mi?", s'ha preguntat.Puigdemont -que apareix molt poc en els escrits d'acusació de la Fiscalia, que demana 25 anys de presó per a Oriol Junqueras i entre 16 i 17 per la resta d'empresonats - ha acusat Pedro Sánchez, president del govern espanyol, de no tenir una política amb Catalunya diferenciada de la de Mariano Rajoy. "Sánchez hauria de fer retirar la querella per rebel·lió de la Fiscalia General de l'Estat. És el que s'esperaria a tot Europa", ha apuntat el màxim responsable de Junts per Catalunya (JxCat). Fins i tot ha negat que existeixi el delicte de desobediència argumentant que es va seguir la "voluntat popular" i els mandats del Parlament. "Qui entra en la desobediència és el Tribunal Constitucional l'any 2010", ha indicat.La "línia vermella ètica", ha apuntat, és no fer "servir la violència" per seguir endavant amb el rumb sobiranista. "Els que fan esforços perquè així sigui així han de tenir premi", ha insistit Puigdemont. "Davant la pulsió autoritària bel·licista de l'Estat, nosaltres hem d'exhibir pacifisme", ha asseverat el dirigent independentista. Ara hi ha un "canvi de vocabulari" per part del PSOE, i això "és d'agrair", però s'ha mostrat desconfiat."Es pretén jutjar uns polítics honestos", ha destacat Puigdemont, que ha negat que els responsables del procés "enganyessin" la ciutadania. "No hi havia un botó que, si l'apretaves, sortia la República. Hem estat honestos i coherents", ha indicat el president a l'exili, que no comptava amb una reacció tan forta de l'Estat. En tot cas, ha apuntat que el procés és "irreversible" i que només es pot fer "de manera no violenta", i fins i tot ha discutit que la majoria independentista sigui només del 47,5%. Al referèndum, la participació va ser del 43%, i el percentatge de vot favorable va ser superior -segons ell- al Brexit, a l'adhesió de l'OTAN per part d'Espanya i a la votació sobre la constitució europea."Tenen un suport menor al referèndum de l'1-O", ha destacat el líder de JxCat. Hi ha garanties, això sí, que l'Estat "va vulnerar". Preguntat sobre la validesa internacional del referèndum i la consecució d'una nova votació, Puigdemont ha apuntat que els contactes a l'estranger ja els deien "abans" que la consulta no seria avalada. "Quan demanem als polítics amb qui parlem quina alternativa hi ha que no passi per la resignació i la rendició, no hi ha resposta", ha admès el dirigent independentista en el transcurs de l'entrevista.Segons ell, l'1-O és "vàlid". "L'única cosa que el podria substituir és un referèndum organitzat amb l'Estat". "Però no hi ha unes condicions per asseure'ns a la taula. Una de les dues parts hi aniria emmanillada o amb risc de ser detinguda", ha apuntat Puigdemont. "Si iniciem una negociació des del respecte a les posicions de cadascú, i esperant que cadascú les defensi amb les màximes garanties, no pot ser que una part de la taula hi vagi emmanillada o amb risc de ser detinguda quan acabi la reunió", ha reiterat el màxim dirigent de JxCat.El risc de la presó, ha dit, encara no està del tot conjurat. "Calia explorar fins al final el sistema europeu de justícia", ha reflexionat Puigdemont, que ha considerat que "gràcies a un tribunal alemany se sap que teníem raó". "El front exterior és per ajudar els companys que són a la presó", ha indicat el president a l'exili. "Que hi hagi acusacions i presons provisionals és una vergonya per a Europa", ha assenyalat el màxim dirigent de JxCat. "Aquest judici no s'hauria de produir. Jo sóc el principal responsable de l'acció política, i si a mi no em volen jutjar, per què han de fer un judici a gent nomenada per mi?", s'ha preguntat.En tot cas, però, assegura "no sentir-se allunyat" dels presos, entre els quals hi ha Oriol Junqueras, president d'ERC. Li ha volgut enviar una abraçada "fraternal", l'afecte "personal i també polític", i ha apuntat que la relació és la "lògica" de persones que són a la presó i a l'exili. "Sabem l'un de l'altre per la gent que ens visita", ha apuntat. Segons Puigdemont, el procés és "molt lluny del judici de la història", i ha indicat que hi ha preguntes que encara no es poden respondre del tot. "M'he marcat prudència fins a la sentència, perquè la prioritat és la gent que hi ha a la presó", ha ressaltat el dirigent independentista.

