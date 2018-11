Valls s'obre a mantenir la multiconsulta i repta Colau a incloure-hi preguntes sobre seguretat i turisme

El candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls s'ha mostrat obert a mantenir la multiconsulta i ha reptat l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, a incloure-hi preguntes sobre seguretat i turisme. "M'interessa tot el que sigui consultar i escolar", ha dit.En una entrevista a l'ACN, Valls ha assegurat que la connexió del tramvia per la Diagonal "no és una prioritat" per als ciutadans, com tampoc considera que ho sigui el debat sobre la gestió de l'aigua. A més, el candidat a l'alcaldia per la plataforma "Barcelona, capital europea" ha apostat per mantenir la unitat d'antiavalots de la Guàrdia Urbana perquè considera que per fer "respectar l'ordre públic es pot necessitar aquest tipus d'intervenció". "A més de la funció de proximitat i investigació, necessita aquesta unitat", ha apuntat.Valls ha remarcat que cal augmentar en més de 1.000 els efectius de la Guàrdia Urbana perquè creu que la inseguretat és un "problema urgent" per als barcelonins. "Sense seguretat no hi ha llibertat ni convivència", ha subratllat. A més, ha remarcat que s'han de "donar ordres clares" a la Guàrdia Urbana, perquè "sense instruccions clares és una policia que no sap on va".El candidat a l'alcaldia ha dit que el "lideratge" en matèria de seguretat l'ha d'assumir l'alcalde de la ciutat. Tanmateix, ha apuntat que pot haver un regidor i un equip específics que "segueixin" el tema.Pel que fa als narcopisos, ha instat totes les parts a assumir la seva "responsabilitat", també les empreses i els bancs propietaris del pisos. Valls ha dit que els narcopisos són una "responsabilitat comú" i ha demanat que no es busquin "només responsabilitats i enemics". "S'ha d'actuar amb tots els actors", ha dit.En aquest sentit, ha defensat que l'Ajuntament ha de "pactar" amb els bancs i les empreses propietàries dels pisos i ha insistit que s'han de "crear les condicions de confiança" entre els diferents actors per acabar amb els narcopisos. Segons ha assenyalat, actualment aquesta "confiança no existeix" i ha acusat el govern municipal de tenir una "voluntat de generar enemics" que ha creat un "clima de degradació" a la ciutat.En relació amb la gestió de l'aigua a la ciutat –una de les preguntes de la multiconsulta-, Valls ha apuntat que no té "ideologia" sobre si ha de ser pública o privada. Ha remarcat que el que l'"interessa" és el que "pensen" els ciutadans i que el servei sigui "eficaç", tant pel que fa a la qualitat com al preu. Amb tot, ha recordat que quan va ser alcalde d'Évry va fer una concessió pública en considerar que el servei "no estava al nivell del que esperaven els ciutadans".Valls ha acusat Colau de governar la ciutat "amb l'únic eix de la ideologia". "Per això s'ha degradat la ciutat, per això Colau ha ferit l'orgull dels barcelonins", ha dit, després d'apuntar que Barcelona necessita "lideratge", "recuperar-se" i "parar la degradació".Pel que fa a la regulació de les VTC a la capital catalana i la seva àrea metropolitana, Valls ha dit que fa "confiança" als taxistes. "L'alcalde de Barcelona ha d'estar al costat dels taxistes, però sense rebutjar els models d'avui", ha apuntat.El candidat a l'alcaldia ha destacat que el taxi és una "marca" i un "valor" de la ciutat, però ha insistit en la necessitat que el sector es "modernitzi".Valls ha remarcat que Barcelona necessita habitatge social i ha defensat que s'ha de "pactar" amb el sector privat per "construir més, de manera més ràpida" i perquè "hi hagi habitatge protegit". Ha assenyalat que la qüestió de l'habitatge a la ciutat s'ha d'abordar des d'una visió metropolitana i ha plantejat construir edificis més alts en algunes zones de la ciutat com a mesura per incrementar el nombre d'habitatges.Sobre la reserva del 30% de les noves construccions i rehabilitacions a habitatge social, ha dit que "no és una idea que s'hagi de rebutjar" perquè Barcelona "necessita habitatge social". Amb tot, ha criticat que s'hagi fet sense "pactar" amb el sector privat, fet que considera que pot "aturar" la construcció de nous habitatges. "Era la primera prioritat de Colau i no ha pogut arreglar aquest problema", ha retret a l'alcaldessa, a qui ha acusat de no tenir una "estratègia general" en matèria d'habitatge.

