Un jove mor a Abrera després de ser reduït pels Mossos i el SEM

Un jove de 27 anys va morir divendres passat a Abrera (el Baix Llobregat) per una parada cardiorrespiratòria, després de ser reduït pels Mossos d'Esquadra. L'home va reaccionar "de manera agitada i agressiva" en negar-se al seu ingrés psiquiàtric prescrit amb informe mèdic, han informat fonts de la policia catalana.El desenllaç es va produir al domicili de la víctima, un home molt corpulent que pesava 120 quilos. Membres del SEM van parlar amb ell perquè ingressés voluntàriament, però s'hi va negar i es va mostrar molt violent, per la qual cosa es va decidir demanar ajuda als Mossos per reduir-lo, en no poder facilitar-li assistència mèdica per calmar-lo. A més d'efectius dels Mossos d'Esquadra i del SEM també hi van intervenir agents de la Policia Local.Els agents van demanar més suport policial i, després de reduir-lo, el van lligar a la camilla i el van traslladar a l'hospital de Martorell. L'home va patir una parada cardiorrespiratòria, a dins de l'ambulància durant el trajecte. Se'l va intentar reanimar però quan va arribar al centre hospitalari es va certificar la seva defunció.La Policia catalana ha obert diligències per informar d'aquesta intervenció a l'autoritat judicial, el Jutjat 2 de Martorell. Els Mossos han assegurat que van seguir tots els protocols, que es va actuar de manera correcta i que no es va fer servir la pistola elèctrica.

