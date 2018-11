Jubilacions forçoses, ocupació juvenil i lluita contra el canvi climàtic: noves lleis de Sánchez

El president espanyol destaca que la seva "agenda del canvi" inclou cinc eixos. El primer, la formació professional, les polítiques d’ocupació i contra la desocupació de llarga durada. En segon lloc, la transformació del mercat de treball i la reindistrialització del país. El tercer sobre el finançament de l’estat del benestar. El quart la transició ecològica. I el cinquè la reforma de la Constitució per "reforçar el pacte constitucional" per "ampliar drets, reconèixer llibertats i noves realitats, i cohesionar de manera molt més intensa la nostra unitat territorial".Segons el president espanyol, "en les pròximes setmanes" el seu executiu ja presentarà mesures per a la millora del mercat laboral, la lluita contra la precarietat i la dualitat. Passen per recuper el valor de la negociació col·lectiva, les jubilacions forçoses per edat i establir el registre obligatori de les hores de treball per "acabar amb els abusos i sobreexplotació i la resolució de discrepàncies".A més suposen "una simplificació dràstica del nombre de contractes per deixar només els contractes indefinit, temporal i de formació". També es reduiran les deduccions i bonificacions a la contractació per deixar-les només “per als col·lectius més necessitats”.En aquest marc, Sánchez ha anunciat l’aprovació abans de cap d’any d’un pla d’ocupació per a la gent jove" que posarà l’èmfasi "en les competències digitals i en llengua estrangera" a mes d’incentivar el retorn dels joves que van marxar a l’estranger. També presentarà "pròximament" una llei de formació professional.En l’àmbit institucional plantejarà mesures vinculades amb el sector financer” que reforçaran els mecanismes de supervisió creant l’Autoritat Nacional d’Estabilitat Financera, així com l’Autoritat per a la Protecció del Client Financer.Per últim, pretén presentar abans de cap d’any "una llei de canvi climàtic" per "complir amb els acords de París i els compromisos en energia a l’any 2030". Serà una llei que "impulsarà les energies renovables i facilitarà l’autoconsum".