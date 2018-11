VÍDEO Torna Lory Money, el raper de la cançó viral «Puigdemoney»

S'acosta el Black Friday i el raper Lory Money trenca el seu silenci a Youtube per celebrar-ho. Publica Estate al Lory, un nou tema on promociona les ofertes de la cadena Worten. En el seu darrer videoclip, que ja acumula gairebé 100.000 visualitzacions i 12.000 m'agrades, s'hi veu el raper ballant pels passadissos d'un establiment de la cadena Worten i recomanant alguns productes com televisors, neveres i telèfons mòbils.Lory Money també és recordat pel vídeo Puigdemony Independentgang, on emulava el president Carles Puigdemont.

