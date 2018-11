Jean-Luc Mélenchon, el líder de l'esquerra francesa, demana l'alliberament dels presos polítics

El líder de l'esquerra francesa, Jean-Luc Mélenchon, ha reclamat avui la llibertat dels presos polítics catalans i ha considerat el seu empresonament "increïble i inadmissible", segons ha informat l'emissora francesa Equinox Ràdio . Mélenchon considera que després de l'alliberament dels líders sobiranistes, caldria iniciar un procés de converses que desemboquessin en un referèndum d'autodeterminació.El líder de la França Insubmisa, un dels principals exponents de l'esquerra al seu país i oposició al govern d'Emmanuel Macron, ha assegurat que les polítiques de Mariano Rajoy són l'origen del conflicte català i que cal donar sortida a l'opinió dels ciutadans. Per Mélenchon, l'únic delicte dels líders catalans és "haver exercit la lliure determinació dels pobles" i els ha definit com a "presoners polítics".Mélenchon ha defensat en diverses ocasions el dret a decidir dels catalans. El desembre passat va fer unes declaracions en què deia que "una nació no és una camisa de força" . Quan Manuel Valls va anunciar a l'Assemblea Nacional que deixava el seu escó per venir a Barcelona per intentar ser alcalde, Mélenchon i els diputats del seu partit el van acomiadar amb cartells que deien Bon Débarras! (bon vent i barca nova).

